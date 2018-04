Kim diz que visitaria Seul 'a qualquer momento' se for convidado

SEUL – O ditador norte-coreano Kim Jong-un afirmou nesta sexta-feira, 27, que “adoraria” visitar a capital da Coreia do Sul e iria “a qualquer momento” se for convidado pelo presidente do país, Moon Jae-in, informa um porta-voz sul-coreano.

A declaração foi feita durante conversas informais entre os líderes das duas Coreias, na qual Moon disse que esperava uma visita oficial do ditador à Casa Azul, sede da presidência sul-coreana. Kim respondeu que “adoraria” visitar a capital do Sul e iria “a qualquer momento” se for formalmente convidado.

As conversas anteriores ao encontro formal foram marcadas pelo bom humor entre os dois líderes, informou Seul. Kim brincou sobre os lançamentos e testes nucleares do regime que eram feitos durante a noite, afirmando que eles obrigavam Moon a acordar mais cedo.

“Agora posso dormir melhor”, respondeu Moon, se referindo à suspensão dos testes nucleares por parte do regime norte-coreano. O presidente também elogiou a irmã de Kim Jong-Un, Kim Yo-jong, que esteve no país durante as Olimpíadas de Inverno. “Kim Yo-jong é uma celebridade no Sul”, disse Moon.

Os dois líderes se reuniram na manhã desta sexta-feira, 27. A cúpula discutiu a desnuclearização da Coreia do Norte, a paz na península coreana e a melhora na relação entre os dois países. As conversas serão retomadas nas próximas horas. //EFE, ASSOCIATED PRESS