Polícia da Venezuela confirma morte de piloto rebelde, diz jornal

CARACAS - O ex-policial Venezuelano Óscar Pérez, de 36 anos, procurado pelas autoridades desde realizou um ataque contra prédios do governo em junho, foi morto em uma operação das forças militares na segunda-feira, informou o jornal El Universal. O governo venezuelano, no entanto, ainda não confirmou a informação.

Citando um relatório das Forças de Ações Especiais (Faes) da Polícia Nacional Bolivariana, o diário diz que Pérez está entre os nove mortos na operação nos arredores de Caracas - pelo menos dois agentes também estão entre as vítimas.

Funcionários do governo que participaram do cerco a Pérez, que também era piloto de helicóptero e ator amador, disseram que durante a manhã da segunda foram realizadas várias negociações para que ele e seu grupo se entregassem, mas nenhuma delas teve êxito.

Em vídeos publicados em sua conta no Instagram, no entanto, o rebelde disse que as autoridades queriam matá-lo, apesar de estar disposto a se entregar. "Estão disparando contra nós com lança-granadas e atiradores de elite. Dissemos que íamos nos entregar e não querem deixar que nos entreguemos, querem nos matar", disse o ex-policial em um vídeo em que aparece com o rosto ensanguentado e na companhia de outros homens armados.

"Não querem que nos entreguemos, literalmente querem nos assassinar, acabaram de dizer. Força", ouve-se em um dos últimos vídeos gravados em meio a um tiroteio. "Vamos nos entregar, não continuem atirando", gritou antes de interromper a gravação.

A especialista em assuntos militares e presidente da ONG Controle Cidadão, Rocío San Miguel, afirmou em sua conta no Twitter que o ataque mais violento dos agentes da polícia venezuelana contra a residência onde o grupo de Pérez estava encurralado "foi realizado com um lança-granadas antitanque russo RPG-7 das Forças Armadas".

Um vídeo divulgado publicado pelo site Infobae aparentemente mostra o momento deste ataque, que levantou uma grande nuvem de fumaça na residência, e foi seguido por uma intensa troca de tiros.

Ainda de acordo com informações do Universal, Pérez e outras seis pessoas - incluindo uma mulher - teriam morrido durante um ataque com granadas realizado pelas forças de segurança. O jornal diz também que oito policiais ficaram feridos e ao menos cinco pessoas, supostamente ligadas ao rebelde, foram presas.

Histórico

Em dezembro, foi atribuída a Pérez a responsabilidade pela chamada “Operação Gênesis”, que acabou na invasão de uma base militar em Laguneta de La Montaña, um povoado do Estado de Miranda, de onde 26 fuzis Kalashnikov e 3 pistolas foram roubados. Maduro acusou os EUA de estarem por trás do ataque e pediu às Força Armadas Bolivarianas “tolerância zero com os grupos terroristas”.

Pérez, que desde então publicou vários vídeos nos quais diz lutar contra a “narcoditadura” e “tirania” na Venezuela, é acusado de ter realizado um “ataque terrorista” pelo governo e tinha uma ordem de captura emitida pela Interpol. “Quero pedir aos venezuelanos que não desistam! Lutem, saiam às ruas! É hora de sermos livres. E só vocês têm o poder agora”, afirmou o ex-policial na internet.

Antes do cerco chavista, Pérez enviou uma mensagem aos seus três filhos em que disse que suas ações contra o governo foram tomadas por eles e pelas outras crianças da Venezuela que estão sofrendo com a severa crise econômica, política e social.

Antes de seu ataque, Pérez já era conhecido pelos venezuelanos, pois estrelou o filme Morte Suspensa, de 2015, um longa-metragem de ação que conta a história de um famoso sequestro de um comerciante português em Caracas, ocorrido em 2012. / COM AFP e EFE