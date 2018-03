Rússia expulsará 60 diplomatas americanos e fechará consulado dos EUA em São Petersburgo

MOSCOU - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, disse nesta quinta-feira, 29, que o país expulsará 60 diplomatas americanos do país, o mesmo número de representantes russos expulsos pelos EUA na segunda-feira, em retaliação ao ataque com um agente neurotóxico contra o ex-espião Serguei Skripal no dia 4 de março, no sul da Inglaterra.

Entre as medidas adotadas estão "a expulsão do mesmo número de diplomatas" e o fechamento do consulado-geral dos EUA em São Petersburgo, afirmou o chanceler. Lavrov disse que os diplomatas expulsos devem deixar a Rússia até o dia 5 de abril.

Dezenas de países europeus, além de Austrália e Canadá, anunciaram a expulsão de mais de 140 representantes russos, em uma demonstração coletiva de apoio à primeira-ministra britânica, Theresa May, que responsabilizou Moscou pelo atentado.

A Rússia havia anunciado que responderia em breve à decisão de Washington, segundo a agência de notícias RIA. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, indicou que a resposta teria como base o princípio da reciprocidade. / AP e REUTERS