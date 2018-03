Texas investiga 5ª explosão em 18 dias; série de ataques deixa 2 mortos e 5 feridos

AUSTIN, EUA - Pelo menos uma pessoa ficou ferida nesta terça-feira, 20, na explosão de um pacote com pregos e estilhaços ocorrida nas instalações da empresa de transporte FedEx próxima de San Antonio, no Estado americano do Texas, informou o Corpo de Bombeiros local.

O pacote foi detonado pouco depois da 0h30 (2h30 de Brasília) no centro de distribuição da empresa em Schertz, no Texas, nos arredores de San Antonio, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Austin, disse o Corpo de Bombeiros de San Antonio no Twitter.

A polícia de Austin afirmou que dispõe de uma gravação do momento em que ocorreu a explosão. Segundo uma fonte, o caso tem similaridades com outras quatro ocorridas na capital do Texas nas últimas semanas.

O ferido foi atendido em um centro de saúde e já recebeu alta. No momento da explosão havia cerca de 75 empregados trabalhando nas instalações da companhia.

Este é o quinto incidente destas características ocorrido no Estado neste mês. Os três primeiros dispositivos que explodiram em Austin foram pacotes deixados durante à noite em frente a casas do lado leste da cidade, e o quarto foi um artefato ativado por uma armadilha que explodiu no lado oeste, no domingo. Os quatro dispositivos eram parecidos, de acordo com a polícia.

As autoridades trabalham com a hipótese de que a autoria das explosões poderia ser fruto da mesma pessoa, apesar de reconhecerem que por enquanto não têm "nenhum suspeito".

A tensão gerada por estes fatos afetou durante o fim de semana o festival cultural South by South-West (SXSW), que foi realizado em Austin, quando uma ameaça de bomba causou o cancelamento de vários eventos na noite do sábado em uma das salas de concertos da cidade.

Unabomber

Theodore Kaczynski nasceu em Chicago em maio de 1942. Era um garoto recluso e aluno exemplar. Obcecado por matemática, ingressou em uma classe de lógica avançada e concluiu o ensino médio com 15 anos. Em 1958, foi aceito na Universidade de Harvard. Em 1973, mudou para uma casa nas montanhas em Lincoln, no estado de Montana. Estudou técnicas de sobrevivência e iniciou uma vida autossuficiente, cortando laços com a sociedade.

Ted começou pequenos atos de sabotagem e, em 1978, fez seu primeiro ataque, com uma bomba caseira, à Universidade Northwestern. O FBI e outras agências batizaram o caso de Unabom: fusão de “bombardeio a universidades e linhas aéreas”, em inglês.

Em 1995, Kaczynski enviou um manifesto com 35 mil palavras para os jornais The New York Times e Washington Post, justificando seus atos. O FBI investigou as cartas e, com a ajuda do irmão de Kaczynski, David, prendeu o terrorista em 1996. Ele foi condenado à prisão perpétua e está em um presídio de segurança máxima no Colorado.

No ano passado, a história de Kaczynski virou uma produção do Discovery Channel em oito capítulos. A série Manhunt: Unabomber está disponível no catálogo da Netflix. / EFE e REUTERS