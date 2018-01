Tóquio realiza treinamento de evacuação para um eventual ataque de mísseis

TÓQUIO - Tóquio acolheu nesta segunda-feira, 22, sua primeira simulação para a evacuação de cidadãos por um eventual ataque com mísseis, cenário que as autoridades japonesas começaram a se preparar devido aos repetidos lançamentos de projéteis norte-coreanos.

Cerca de 350 pessoas participaram do exercício, em que praticaram como evacuar espaços ao ar livre e fechados depois que o sistema centralizado via satélite J-Alert alertou com sirenes e alto-falantes sobre o lançamento.

+++ TV pública japonesa alerta por engano para disparo de míssil norte-coreano

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A simulação aconteceu perto da estação e do parque de atrações do estádio Tokyo Dome e dentro da hipotética situação na qual um míssil se dirige a território japonês, um temor crescente no Japão desde que dois mísseis norte-coreanos sobrevoaram a ilha de Hokkaido (norte) em agosto e setembro de 2017.

Cerca de 200 pessoas participaram de um exercício no parque de atrações, onde o pessoal os guiou para um refúgio após fazer a parada de emergência das atrações.

+++ Para premiê, Japão enfrenta maior situação de perigo desde a 2.ª Guerra em razão de Pyongyang

Enquanto isso, outras 150 pessoas praticaram a evacuação de forma independente junto da estação de Korakuen e correram para se refugiar em um edifício.

A simulação aconteceu em dez minutos, levando em conta o tempo estimado entre o lançamento e a colisão de um míssil.

O Governo japonês realizou simulacros em 25 municípios do país desde março de 2017 com o objetivo de garantir rapidez na hora de informar à população e facilitar uma evacuação veloz e segura. /EFE