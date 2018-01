TV pública japonesa alerta por engano para disparo de míssil norte-coreano Em seu site, NHK recomendou que internautas buscassem refúgio 'no interior de prédios ou no metrô' em razão de aparente ataque de Pyongyang; no sábado, moradores do Haiti receberam notificação no celular de ataque com míssil intercontinental