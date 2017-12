Forças sírias expulsam Estado Islâmico da cidade de Al Mayadin

DAMASCO - As forças do regime sirio "recuperaram o controle" da cidade de Mayadin, um dos últimos bastiões do Estado Islámico (EI) na Síria, anunciou a agência oficial do país, Sana.

Na quinta-feira, 12 de outubro, com a ajuda de bombardeiros rusos, as forças do regime chegaram na região e tomaram quatro bairros e obrigaram os membros do EI a retroceder para o rio Éufrates, na fronteira com a província de Deir Ezzor.

"Unidades de forças armadas (...) recuperaram o controle da cidade de Al Mayadin em Deir Ezzor ", de acordo com a Sana, que cita uma fonte militar."Um grande número de terroristas morreram", esclarece a agência oficial.

"Nossas unidades estão perseguindo aqueles que permanecem e fugiram (...) enquanto outras unidades removem as minas e os explosivos colocados pelos terroristas nas ruas e praças da cidade", relata a televisão pública síria. Os membros da EI são alvo de duas ofensivas separadas na província rica em petróleo de Deir Ezzor e na fronteira com o Iraque. Por um lado, as forças do regime estão progredindo rapidamente do oeste para o Eufrates graças ao apoio da aviação russa e, por outro lado, uma aliança de combatentes curdos e árabes apoiados pelos Estados Unidos lutando no lado leste do rio. /AFP