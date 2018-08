O escândalo do Watergate só abalou Nixon quando a crise do petróleo fez a Bolsa cair. As ações subiram durante o escândalo Monica Lewinsky, e Clinton não sofreu impeachment. Quando declarou que seu impeachment levaria a um “crash” da economia, Trump talvez tenha invertido a ordem: um fim do ciclo de crescimento é que pode contribuir para sua saída – seja pelo impeachment ou pela não reeleição.

Clique aqui para ler minha coluna no Estadão