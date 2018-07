FOTO DO DIA: Camareiras fazem manifestação diante da Corte contra DSK, ex-FMI, acusado de estupro

Camaradas camareiras. No dia em que o ex-diretor-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional) Dominique Strauss-Kahn se apresentou à Justiça para declarar-se inocente das acusações, integrantes do Sindicato de Trabalhadores de Hotéis de Nova York se reuniram diante da Corte Suprema da cidade uniformizadas, em apoio à camareira que acusa DSK de estupro. Quando Strauss-Kahn apareceu na Corte, foi zombado pelas curiosas manifestantes.

O político francês de 62 anos, que era visto como candidato à presidência da França, tem indicado que vai argumentar que o encontro com a camareira foi consensual. A próxima audiência está marcada para 18 de julho. Até lá, DSK continua em prisão domiciliar em Nova York, direito que ganhou após pagamento de fiança de 1 milhão de dólares.

