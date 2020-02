Sanders vence Nevada e se fortalece na corrida presidencial democrata

LAS VEGAS - O progressista Bernie Sanders alcançou no sábado uma vitória decisiva nas assembleias eleitorais de Nevada e consolidou sua liderança em direção à candidatura democrata que o presidente Donald Trump enfrentará nas eleições de novembro. Sua vitória é muito significativa porque Nevada é uma espécie de indicador geral devido ao peso da corrida para as eleições de novembro.

Também era evidente que Sanders foi capaz de ampliar uma coalizão além dos eleitores de esquerda. Desse modo, ele refutou o argumento de muitos moderados de que não seria capaz de construir pontes entre progressistas e centristas. Nas últimas horas de sábado, 22, e enquanto os resultados oficiais saíam muito lentamente, Sanders teve uma vantagem confortável, segundo a contagem de 22% dos centros de votação.

O senador de Vermont, de 78 anos, teve quase 46% de apoio, seguido pelo ex-vice-presidente Joe Biden com 23%. O ex-prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que alcançou uma vitória impressionante em Iowa três semanas atrás, foi o terceiro com 13%. Os dois senadores em Liza, a progressista Elizabeth Warren e a pragmática Amy Klobuchar ficaram muito atrás, com menos de 10%.

Sanders não tardou em cantar a vitória e disse que sua "coalizão multirracial e multigeracional" que venceu em Nevada "varrerá o país". Em seu discurso, reiterou suas promessas de reforma da saúde, luta contra as mudanças climáticas, maior controle da posse de armas e aumento do salário mínimo.

"O povo americano está farto de um governo baseado em ganância, corrupção e mentiras. Ele quer um governo baseado nos princípios da justiça", disse ele em um ato em que os participantes entoavam seu nome.

Durante a votação neste sábado, eleitores foram a mais de 250 locais ao redor de Nevada para participar das primárias. Para evitar o caos causado por um aplicativo de contagem de votos que não funcionou direito em Iowa - onde ocorreu o primeiro caucus -, integrantes do Partido Democrata recorreram a um sistema com vários backups, usando papel, telefones e iPads.

Os próximos testes para os democratas começam semana que vem, com o debate de terça-feira em Charleston, Carolina do Sul, e as primárias do próximo sábado na Carolina do Sul.

Em seguida vem a Super Terça, com 14 Estados em jogo, na qual os candidatos vão disputar 1.357 delegados, 34% de todos os delegados que serão designados durante as primárias. Sozinha, a Califórnia tem 415, com outros 223 no Texas e 110 na Carolina do Norte. Há dois importantes elementos desconhecidos: quantos candidatos conseguirão mais do que um punhado de delegados na terça; e se o resultado vai tirar algum candidato da disputa. / Com agências internacionais