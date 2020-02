Homem é morto pela polícia em Londres após suspeita de terrorismo

Um homem foi morto pela polícia metropolitana em Londres, na Inglaterra, neste domingo, 2, após esfaquear várias pessoas no bairro de Streatham, na região sul da cidade. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas no ataque, que foi classificado como "terrorista" pelas autoridades.

De acordo com testemunhas, três disparos de arma de fogo foram ouvidos após o início do ataque. "Eu estava atravessando a rua quando vi um homem com um facão sendo perseguido por outro que eu assumi ser um policial à paisana. Então eu ouvi os tiros. Entrei na livraria e vi várias ambulâncias e outros policiais armados indo pra lá", disse o estudante Gulled Bulhan.

A polícia pediu para as pessas evitarem a área para facilitar o deslocamento dos serviços de emergência. Já Alahan Murphy, outra testemunha no local, declarou ter visto helicópteros pousando junto com as ambulâncias. "Não cheguei a ver o que aconteceu, mas logo depois chegaram cerca de dez ambulâncias. A polícia nos mandou sair de lá", afirmou.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020