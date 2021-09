A mudança climática está levando à falência as pequenas cidades dos EUA; leia cenário

Christopher Flavelle, The New York Times, O Estado de S.Paulo

FAIR BLUFF, EUA - Já se passaram quase cinco anos desde que o furacão Matthew inundou a pequena cidade de Fair Bluff, na planície costeira da Carolina do Norte. Mas de alguma forma, o dano continua piorando. A tempestade submergiu a Main Street em 1,2 metro de profundidade, destruiu a prefeitura e os departamentos de polícia e de bombeiros, e inundou quase um quarto das casas da cidade.

Depois de duas semanas debaixo d'água, as estradas cederam. A escola e a mercearia fecharam e não reabriram. Quando o furacão Florence submergiu o mesmo solo dois anos depois, em 2018, havia pouco para destruir.

O que começou como uma crise física tornou-se existencial. A única fábrica da cidade, que fazia produtos de vinil, fechou alguns meses depois da passagem do Matthew. A população de cerca de mil caiu pela metade. O governo federal tentou ajudar, comprando as casas das pessoas que queriam ir embora, mas essas aquisições significaram ainda menos imposto sobre a propriedade, apertando o laço fiscal.

Al Leonard, o planejador da cidade responsável por sua recuperação, disse que seu próprio trabalho pode ser eliminado, e talvez o departamento de polícia também.

Os choques climáticos estão empurrando pequenas comunidades rurais como Fair Bluff, muitas das quais já lutavam economicamente, à beira da insolvência. Em vez de se recuperar, os locais atingidos repetidamente por furacões, inundações e incêndios florestais estão se desintegrando; residentes e empregadores vão embora, a base tributária diminui e fica ainda mais difícil financiar os serviços básicos.

Essa espiral descendente agora ameaça as comunidades de baixa renda no caminho do furacão Ida e aquelas atingidas pelas recentes enchentes no Tennessee - vilarejos regularmente afetados por tempestades que estão se tornando mais frequentes e destrutivas por causa das mudanças climáticas.

Seu colapso gradual significa mais do que apenas a perda de identidade, história e comunidade. Os danos podem assombrar aqueles que vão embora, pois muitas vezes não conseguem vender suas casas antigas a um preço que lhes permita comprar algo comparável em um lugar mais seguro. E ameaça perturbar cidades vizinhas à medida que as novas chegadas aumentam a demanda por moradias.

O governo federal tem lutado para responder, muitas vezes levando anos para viabilizar fundos para desastres. E esses programas às vezes funcionam com propósitos cruzados, pagando algumas pessoas para reconstruírem enquanto pagam seus vizinhos para irem embora.

Depois da tempestade

Fair Bluff é uma cidade pequena e idílica, aninhada entre campos de milho e tabaco perto da fronteira com a Carolina do Sul, protegida do Rio Lumber por uma margem estreita de eucaliptos, bétulas do rio e ciprestes carecas. Mas sua estrada principal oferece um vislumbre do que a mudança climática pode significar para as comunidades que não podem se defender.

Em uma tarde recente, as calçadas estavam vazias e as vitrines abandonadas, seus interiores destruídos e repletos de lixo, as portas entreabertas. O telhado de um prédio desabou, uma bandeira americana surrada presa nos escombros; dentro de outros prédios, prateleiras saqueadas, recipientes de plástico cheios de enfeites de Natal e um triciclo de cabeça para baixo. Os oradores de uma igreja metodista não tocam hinos gravados para ninguém.

Algumas lojas estavam repletas de produtos de limpeza e sacos de lixo meio cheios, como se os lojistas tivessem tentado consertar os danos da enchente antes de desistir.

“Se você olhar o que as pessoas aqui chamam de centro da cidade, o único negócio que voltou foi o correio dos Estados Unidos”, disse Leonard, que divide seu tempo entre Fair Bluff e quatro outras cidades, nenhuma das quais pode pagar por um funcionário de período integral por conta própria.

Não é por acaso que pequenas cidades no leste da Carolina do Norte estão entre as primeiras do país a enfrentar a ameaça existencial das mudanças climáticas. Muitos já estavam lutando contra o declínio das indústrias de tabaco e têxteis, e o terreno plano da área a torna especialmente vulnerável a enchentes de furacões poderosos que estão chegando com mais frequência.

Entre 1954 e 2016, a Carolina do Norte foi atingida por 19 furacões severos o suficiente para produzir uma declaração federal de desastre, cerca de um a cada três anos. Em contraste, quatro furacões ultrapassaram essa barreira desde 2018.

Leonard descreveu o plano esperançoso de Fair Bluff: Compre as lojas em ruínas no centro da cidade, destrua-as, limpe o terreno e transforme-o em um parque que pode inundar com segurança. Construir um novo centro a alguns quarteirões a leste em um terreno com menos probabilidade de inundação. Reconstrua, reviva e recupere o que foi perdido.

Mas a cidade não pode pagar por nada disso. “Éramos uma pequena cidade antes dos furacões; ficamos muito menores depois dos furacões ”, disse Leonard. A renda familiar média é de US$ 20 mil por ano; muitos residentes estão aposentados e apenas um terço tem empregos. “A recuperação de Fair Bluff irá tão longe quanto o dinheiro de outra pessoa nos levar.”

Essa estratégia funcionou pela metade. A cidade ganhou concessões para reconstruir em partes, consertando algumas estradas e o sistema de água potável. No ano passado, a Administração de Desenvolvimento Econômico, parte do Departamento de Comércio dos EUA, anunciou US$ 4,8 milhões para construir um pequeno centro de negócios. Uma empresa que fabrica tubos disse que abriria uma fábrica em Fair Bluff.

Mas limpar o antigo centro da cidade pode custar US$ 10 milhões - dinheiro que Fair Bluff não tem, disse Leonard. E enquanto a agência está financiando um novo prédio comercial, outras agências federais estão pagando para os residentes saírem - residentes que poderiam ser potenciais clientes dessas novas lojas.

Depois do furacão Matthew, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema, na sigla em inglês) está pagando para comprar 34 casas na cidade para demoli-las - um processo que pode levar anos. Apenas 14 delas foram compradas até agora; o restante deve ser vendido no próximo ano. As regras da Fema exigem que nenhuma nova casa seja construída nessa propriedade, retirando-a da lista de impostos imobiliários.

As aquisições protegem as pessoas tirando-as das casas que podem sofrer inundações, disse David Maurstad, chefe de seguro e mitigação da Fema. Mas ele reconheceu que torna mais difícil para as cidades se manterem economicamente viáveis. “Esse é um verdadeiro desafio para as comunidades”, disse ele.

Autoridades estaduais se ofereceram para comprar outras 35 casas em Fair Bluff, desta vez com dinheiro do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA. Para persuadir a cidade, as autoridades trouxeram um mapa com uma área sombreada, mostrando as casas que, segundo eles, não poderiam ser protegidas contra futuras enchentes. Esses proprietários, argumentou o Estado, deveriam ter a chance de sair.

A área sombreada cobria nove quarteirões no meio da cidade. Poderia ser um grande buraco em Fair Bluff, que tem apenas 5 km² quadrados, reservando um terreno que nunca poderia ser reconstruído. A cidade recusou.

Mais aquisições tornariam ainda mais difícil para a cidade sobreviver financeiramente, disse Leonard. “Essas pessoas decidiram ficar em Fair Bluff”, disse ele. “Quem somos nós para dizer,‘ Queremos que você vá embora?’”

Mas em entrevistas, alguns moradores disseram que se outra tempestade viesse, eles não voltariam.