Análise: Um modelo que não deve ser copiado na luta contra o coronavírus

Para os países que lutam contra a pandemia de coronavírus, a Suécia é um exemplo sedutor. Enquanto as maiores economias do mundo foram fechadas, um país escandinavo pequeno e bem governado permitiu que a maioria das empresas permanecesse aberta. A estratégia aparentemente depende da "imunidade de rebanho", na qual ocorre uma infecção em massa de populações de baixo risco que acabam impedindo a transmissão.

Mas a realidade não é tão simples para a Suécia. As autoridades governamentais parecem aderir a essa estratégia, depois ir contra ela, e depois aderir novamente, se os dados parecerem promissores. E é perigoso supor que, mesmo que a estratégia funcione na Suécia, funcionará em outro lugar. Os líderes estão buscando estratégias em um momento de grande incerteza - mas o modelo sueco deve ser abordado com cautela.

Na Suécia, os negócios não estão realmente prosseguindo como de costume. A maioria das viagens e reuniões em massa não é permitida e algumas escolas foram fechadas. Mas as restrições do governo são consideravelmente menos severas do que muitos outros países. Restaurantes e bares ainda estão funcionando, alguns deles com distância mínima.

Os resultados são misturados. A Suécia tem as maiores mortes e número de casos per capita na Escandinávia, mas é menor do que em alguns de seus vizinhos ao sul. A ruptura econômica tem sido significativa, mas não tão debilitante quanto em outros países. Na capital, Estocolmo, a principal autoridade em doenças infecciosas do país estimou recentemente que aproximadamente 25% da população desenvolveu anticorpos.

É muito cedo para saber se a abordagem funcionou. Estocolmo não é toda a Suécia. E 25% de sua população com anticorpos não é motivo para comemoração de imunidade. Não sabemos se essa porcentagem é precisa porque os dados não estão disponíveis, os testes de anticorpos ainda parecem ter uma precisão incerta e nem sabemos o que significa um teste de anticorpos positivo.

Há um certo otimismo de que a maioria das pessoas infectadas terá alguma imunidade temporária. Mas se a imunidade tem vida curta e está presente apenas em alguns indivíduos, esses 25% já incertos se tornam ainda menos convincentes. Também ainda não sabemos qual porcentagem total da população seria necessária para atingir a meta de imunidade do rebanho. Pode chegar a 80% da população.

Mesmo se tivéssemos conhecimento perfeito do caso sueco, há enormes riscos em copiar a estratégia em um país como os Estados Unidos. O povo americano é muito menos saudável que os suecos. Eles têm taxas significativamente mais altas de diabetes e hipertensão, duas das condições subjacentes mais arriscadas. Quatro em cada dez americanos são obesos. Uma estratégia de imunidade de rebanho nos Estados Unidos significaria que muitas dessas pessoas estariam sob algum tipo de bloqueio por mais semanas, provavelmente meses.

Além disso, o exemplo da Suécia demonstra que uma estratégia de imunidade direcionada a rebanhos também não faz muito para proteger populações em risco. As mortes de idosos na Suécia foram dolorosamente altas. Em um país mais densamente povoado, como os Estados Unidos, e com uma proporção maior de pessoas vulneráveis, a perda humana de uma estratégia de imunidade de rebanho pode ser devastadora.

Mas e a economia? A escolha não é entre o desligamento indefinido e a roleta russa. É necessária uma transição que equilibre os riscos em jogo. Nessa perspectiva, a Suécia é o futuro. Mas não por causa de uma estratégia de imunidade de rebanho. Mas como uma abordagem mais direcionada ao distanciamento social pode ser implementada quando o tempo exigir, quando métodos tradicionais de saúde pública podem promover um alívio gradual das restrições de uma maneira que elas possam ser aprimoradas à medida que aprendemos mais e desenvolvemos novas ferramentas - tratamentos, compreensão da imunidade, melhorias nos testes e dados epidemiológicos.

A chave será para os países não baixarem a guarda cedo demais. Eles devem implementar uma infraestrutura de teste e rastreamento de contatos que permita identificar os surtos antecipadamente e isolar e colocar em quarentena conforme necessário. Nos Estados Unidos, esse é um objetivo realista se houver força de vontade política, poder de fogo fiscal e coordenação suficientes. Essas coisas - não a experiência da Suécia - devem guiar nossos próximos passos.