Ao menos 64 pessoas morrem em protestos contra golpe militar em Mianmar

Em dia de forte repressão, ao menos 64 pessoas, incluindo três menores de idade, morreram neste sábado, 27, em protestos contra o golpe militar em Mianmar. Milhares foram às ruas se manifestar contra o regime no mesmo dia da realização de um desfile na capital Naipidau para celebrar o Dia das Forças Armadas. Segundo informações de veículos locais, grande parte das mortes ocorreu em Ragum, maior cidade do país. Pelo menos outras seis regiões registraram atos com vítimas.

Na véspera do conflito, militares usaram rádios e televisões estatais para tentar inibir possíveis protestos, ameaçando atirar "nas costas e na cabeça" de insurgentes que reinvidicassem por democracia durante as homenagens às Forças Armadas. Entre a população, a data foi chamada de “dia contra a ditadura militar”.

O desfile foi presidido pelo líder golpista Min Aung Hlaing. Rússia, China, Índia, Paquistão, Bangladesh, Vietnã, Laos e Tailândia enviaram representantes à parada militar. No entanto, a grande maioria dos países boicotou o evento e até mesmo algumas embaixadas, incluindo a espanhola, substituíram a foto de capa de suas páginas nas redes sociais por uma imagem preta em sinal de luto.

Em comunicado, a União Europeia (UE) afirmou que este dia será lembrado por "terror e desonra" e que as ações durante os protestos são "indefensáveis". Por sua vez, o embaixador do Reino Unido no país afirmou que as mortes "falam por si sobre as prioridades da junta militar."

Desde o dia 1º de fevereiro, quando a junta militar tomou o controle de Mianmar alegando fraude eleitoral, estima-se que mais de 3 mil pessoas foram presas e outras 300 já perderam a vida por causa da repressão. /COM INFORMAÇÕES DE EFE, AFP e REUTERS