Após reeleição, presidente do Zimbábue pede 'paz, união e amor'

HARARE - O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, reeleito nas eleições gerais realizadas no início da semana, disse aceitar o resultado das urnas com humildade e pediu por união no país. Durante a apuração dos votos, confrontos entre manifestantes da oposição e forças militares terminaram com seis mortos.

"Esse é um novo começo. Vamos dar as mãos, em paz, união e amor, e juntos vamos contruir um novo Zimbábue para todos!", escreveu Mnangagwa, em rede social nesta sexta-feira, 3.

Thank you Zimbabwe!

I am humbled to be elected President of the Second Republic of Zimbabwe.

Though we may have been divided at the polls, we are united in our dreams.

This is a new beginning. Let us join hands, in peace, unity & love, & together build a new Zimbabwe for all! pic.twitter.com/FbdrixAktR — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 2 de agosto de 2018