Bilionário americano Jeffrey Epstein é encontrado ferido na prisão

NOVA YORK, EUA - O bilionário americano Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores, foi encontrado ferido em sua cela, segundo fontes citadas por vários meios de comunicação locais.

Epstein foi encontrado semi-inconsciente com marcas no pescoço. Acredita-se que as lesões não sejam graves.

Os guardas penitenciários investigam se ele foi vítima de agressão ou trata-se de uma tentativa de suicídio.

O empresário teve seu pedido de liberdade sob fiança negado na semana passada. Ele é acusado de tráfico sexual infantil.

Se condenado, Epstein pode ser sentenciado a até 45 anos de prisão. Sua próxima audiência será no dia 31 de julho. / AFP