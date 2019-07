Boris Johnson vence disputa para liderar Partido Conservador e será o próximo premiê britânico

LONDRES - Boris Johnson, ex-prefeito de Londres e ex-chanceler britânico, foi escolhido pelos membros do Partido Conservador como seu novo líder e, consequentemente, o próximo primeiro-ministro do Reino Unido.

LEIA TAMBÉM > Escolha de novo premiê britânico aumenta crise causada pelo Brexit

Johnson, de 55 anos, conquistou 92.153 votos contra 46.656 do atual ministro de Relações Exteriores do país, Jeremy Hunt, e receberá da rainha Elizabeth II a responsabilidade de formar um governo cuja principal tarefa será concluir a retirada do país da União Europeia, o Brexit.

"Vamos concluir o Brexit em 31 de outubro", disse o futuro premiê em seu discurso após a divulgação do resultado na manhã desta terça-feira, 23. O Comitê 1922, responsável pela disputa interna do partido, informou que votaram 84,7% dos seus filiados. / AFP