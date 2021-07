Candidata opositora não chega ao Ministério Público da Nicarágua e seu paradeiro é desconhecido

MANÁGUA - A candidata opositora à presidência da Nicarágua María Asunción Moreno não compareceu nesta segunda-feira, 12, a uma nomeação perante o Ministério Público, e seu paradeiro neste momento é desconhecido. O desaparecimento de Moreno acontece em meio a uma cascata de prisões de líderes políticos dissidentes perseguidos pelo governo do presidente Daniel Ortega, que busca uma reeleição em novembro.

Moreno, professora de Direito e advogada constitucional, não compareceu nem justificou sua ausência à nomeação para depor perante o Ministério Público, nem atende ligações ou mensagens que são enviadas para seu celular, segundo a agência Efe.

Até o momento, as autoridades nicaraguenses prenderam os candidatos presidenciais da oposição Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora e Medardo Mairena, que estão sendo investigados por suposta traição.

O Ministério Público convocou a advogada para uma entrevista nesta segunda-feira sem especificar a causa, crime ou parte lesada, após Moreno ser indicada como possível pré-candidata à presidência pela coalizão Aliança dos Cidadãos pela Liberdade.

O órgão confirmou que Moreno foi intimada e não compareceu. “As pessoas convocadas para a entrevista são todas as pessoas vinculadas às investigações. São avisados ​​que, caso não compareçam, deverão comprovar a sua ausência por meios verificáveis; quem estiver fora do país, deverá enviar atestado expedido pela Migração e Estrangeiros ", explicou o órgão. “No caso de não comparecimento sem justificativa, a autoridade judiciária será solicitada a ordenar a direção forçada”, alertou ainda.

A candidata presidencial afirmou em mensagem publicada no Twitter na noite de domingo que compareceria à nomeação do Ministério Público, embora tenha alertado para “as ilegalidades e arbitrariedades que estão à primeira vista no próprio documento de citação, que foi entregue no local errado, em quase horas noturnas 18,05 horas, e datado de 10 de junho ". /EFE