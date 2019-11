Casa onde Hitler nasceu será transformada em delegacia de polícia

VIENA - A casa onde Adolf Hitler nasceu será transformada em uma delegacia de polícia, anunciou o Ministério do Interior da Áustria nesta terça-feira, 19, após anos de disputas legais. O governo austríaco tenta impedir que o prédio se torne um santuário nazista.

O controle da casa de esquina amarela na cidade de Braunau, na fronteira com a Alemanha, onde Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, foi assumido pelo governo em 2016.

Mas o destino do edifício esteve sujeito a uma longa batalha legal com a família de Gerlinde Pommer, que foi dona da casa por quase um século. A disputa só terminou este ano, quando a mais alta corte do país decidiu sobre a compensação que Pommer receberia.

O Ministério do Interior agora convidará arquitetos a enviarem propostas para que o prédio abrigue a força policial da cidade.

"O uso futuro da casa pela polícia deve estabelecer um sinal claro de que esse prédio nunca será um lugar para comemorar o nazismo", disse o ministro do Interior, Wolfgang Peschorn, em comunicado à imprensa. / AFP