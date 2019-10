Coreia do Norte testa míssil lançado de submarino

PIONGYANG - A Coreia do Norte fez ontem um novo teste balístico com um mísil lançado de um submarino, o que representa, segundo analistas, um avanço no arsenal do país.

O lançamento coincide com o anúncio de negociações com os Estados Unidos sobre o impasse nuclear, marcadas para o sábado.

Segundo a agência oficial norte-coreana KCNA, o míssil foi batizado de Pukguksong 3.

O líder do país, Kim Jong-un parabenizou os responsáveis pelo teste do míssil mar-terra, ainda de acordo com a agencia, em um indicativo de que Kim não presenciou o lançamento.

Na terça-feira, as Forças Armadas da Coreia do Sul afirmaram que a Coreia do Norte disparou vários mísseis em sua costa leste.

Os projéteis foram lançados na cidade de Wonsan, segundo o Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul. A informação, reproduzida pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, não tem detalhes sobre o tipo, a trajetória e o alcance dos mísseis./ REUTERS e AFP