Crise na Ucrânia: Sanções de Biden contra Putin não impediram invasão; entenda

WASHINGTON - Quando o governo Obama impôs sanções à Rússia por invadir a Ucrânia em 2014, as autoridades americanas esperavam que assim impediriam o presidente Vladimir Putin de novas agressões.

Algumas das autoridades argumentam hoje que as sanções impediram Putin de ordenar as forças russas para irem além de onde haviam parado na Península da Crimeia e na região leste de Donbas. Mas Putin manteve a Crimeia. E, agora, iniciou um ataque em larga escala contra a Ucrânia, depois de mandar mais tropas para uma área controlada pelos insurgentes no leste da Ucrânia, onde milhares de soldados russos estão operando, e reconhecer dois enclaves separatistas como Estados independentes.

Agora, o presidente Biden, que como vice-presidente ajudou a supervisionar a política da Ucrânia em 2014, precisa avaliar quais sanções podem obrigar Putin a interromper sua nova ofensiva, que a Casa Branca considerou uma “invasão”. A Casa Branca está adotando uma abordagem passo a passo, tentando calibrar cada parcela de sanções para as ações de Putin.

"Vou começar a impor sanções em resposta, muito além das medidas que nós e nossos aliados e parceiros implementamos em 2014", disse Biden na terça-feira ao anunciar um novo conjunto de sanções. “E se a Rússia for mais longe com esta invasão, estamos preparados para ir mais longe.”

Enquanto as autoridades americanas estudam os efeitos das sanções impostas desde 2014 e aprimoram as técnicas, Putin teve anos para tornar a economia de US$ 1,5 trilhão de seu país mais isolada para que partes da Rússia fossem protegidas de penalidades duras. Falando a repórteres na sexta-feira, ele se gabou de que seu país havia se tornado mais autossuficiente diante de sanções ocidentais ilegítimas, segundo o serviço de notícias russo Tass. Ele acrescentou que, no futuro, seria importante para o país elevar o "nível de soberania econômica".

E, talvez mais notavelmente, Putin e seus assessores e parceiros mais próximos em Moscou podem não sofrer muito com as sanções, dizem analistas.

A decisão de Putin de avançar com o movimento de tropas sugere que ele concluiu que os custos de novas sanções são toleráveis, apesar de os EUA falarem de "consequências maciças" para seu país. Vários de seus principais assessores enfatizaram isso em discursos coreografados para ele em uma reunião de seu Conselho de Segurança na segunda-feira em Moscou.

Se as autoridades russas forem firmes nessa mentalidade, o governo Biden pode descobrir que precisa impor as sanções mais severas – aquelas que infligiriam sofrimento a muitos cidadãos – ou procurar uma opção não econômica, como dar maior ajuda militar a uma insurgência na Ucrânia. Biden disse que não enviará tropas americanas para defender a Ucrânia.

Alguns dos nacionalistas linha-dura em torno de Putin já estavam em uma lista de sanções do Departamento do Tesouro e aceitam que eles e suas famílias não terão mais vínculos substanciais com os Estados Unidos ou a Europa pelo resto de suas vidas, disse Alexander Gabuev, presidente da Rússia no Programa Ásia-Pacífico no Carnegie Moscow Center.

“Eles são todos os poderosos da Rússia de hoje”, disse ele. “Há muita riqueza. Eles estão totalmente isolados. Eles são os reis, e isso só pode ser garantido na Rússia.”

"Além disso, por causa de seus papéis em empresas estatais e seus laços comerciais, eles são os mesmos caras que estão se beneficiando diretamente com a economia cada vez mais isolada, mais distante do mundo exterior”, acrescentou.

Eles também adotaram uma mentalidade de cerco enraizada em uma crença ideológica sobre os Estados Unidos e suas políticas de sanções que Putin promove regularmente. "Ele diz: 'Não é por causa das ações que eu tomo, mas é porque estamos crescendo como potência, e os americanos querem nos punir por enfrentar o hegemonismo'", disse Gabuev. “Acho que isso é genuíno. A maior parte dos meus contatos no governo acredita nisso.”

As sanções anunciadas pelos Estados Unidos na terça-feira incluem penalidades contra três filhos de altos funcionários próximos a Putin e dois bancos estatais, além de outras restrições à capacidade da Rússia de aumentar receita por meio da emissão de dívida soberana. Os custos não devem ser sentidos amplamente na Rússia - os dois bancos são instituições de política e não têm operações de varejo -, mas as autoridades americanas podem eventualmente anunciar medidas mais dolorosas.

Esse anúncio seguiu uma ordem executiva emitida por Biden na noite de segunda-feira que proíbe negócios entre americanos e entidades nos enclaves orientais apoiados pela Rússia na Ucrânia. O governo Biden também teria autoridade para impor sanções a qualquer pessoa que opere nessas áreas, disse uma autoridade dos EUA.

O Reino Unido anunciou na terça-feira que estava congelando os ativos de cinco bancos russos e impondo sanções a três bilionários russos e a alguns membros do Parlamento. E a Alemanha disse que estava suspendendo a certificação do gasoduto Nord Stream 2 que se conectaria à Rússia.

Funcionários da Casa Branca, Departamento de Estado e Departamento do Tesouro passaram a coordenar uma resposta com os líderes europeus e as principais instituições financeiras e dizem que são capazes de agir quase imediatamente à medida que a Rússia intensifica suas ações.

Alguns especialistas dizem que, se o governo Biden seguir em frente com as opções mais severas que as autoridades sugeriram como possíveis – principalmente cortando os principais bancos do país, incluindo Sberbank e VTB, de transações com entidades não russas – a Rússia pode sofrer um pânico financeiro que desencadeia um crash do mercado de ações e uma inflação rápida.

Os efeitos provavelmente atingiriam não apenas os oligarcas bilionários, mas também as famílias de classe média e de baixa renda. As empresas russas também não poderiam receber o pagamento pelas exportações de energia. Além de isolar os bancos estatais russos, as sanções crescentes que as autoridades dos EUA prepararam cortariam a capacidade de comprar tecnologias críticas de empresas americanas.

Se os Estados Unidos decidirem impor as penalidades mais severas, “haverá consequências inesperadas e imprevisíveis para os mercados globais”, disse Maria Snegovaya, pesquisadora visitante da Universidade George Washington que co-escreveu um artigo do Atlantic Council sobre as sanções dos EUA à Rússia.

Edward Fishman, um dos principais funcionários de sanções do Departamento de Estado no governo Obama, chamou a ação de Biden na terça-feira de um modesto primeiro passo pretendido como "um tiro na proa".

Fishman disse que a ação do governo contra um dos dois bancos visados ​​- o VEB, o principal banco de desenvolvimento do país - foi a primeira vez que os EUA cortaram totalmente uma instituição financeira russa estatal. "Eu interpreto isso como um aviso de que o governo Biden está preparado para cortar outros grandes bancos russos do sistema financeiro dos EUA", disse Fishman.

"Biden está dando a Putin uma oportunidade de se afastar do precipício", acrescentou. “Mas ele também está sinalizando que, se Putin desencadear uma guerra em grande escala, os custos econômicos serão imensos”.

Uma grave interrupção econômica pode testar o controle de Putin sobre seu país. Mas muitos analistas estão céticos de que os Estados Unidos e seus aliados europeus seguirão com as opções mais difíceis que consideraram, pois podem ser desencorajados por temores de danos colaterais às suas próprias economias.

E nenhuma autoridade ocidental sequer propôs sufocar a força vital da economia russa cortando suas lucrativas exportações de energia. Especialistas dizem que um movimento contra as receitas de energia russas teria o maior impacto, mas também levaria a uma situação política precária para Biden e outros líderes mundiais, já que os preços do petróleo e do gás aumentam em um período de alta inflação global.

O governo russo passou anos tentando reconfigurar seu orçamento e finanças para que possa suportar novas sanções, esforços que foram auxiliados pelos altos preços de mercado de petróleo e gás. Tem uma dívida relativamente baixa e depende menos de empréstimos de entidades estrangeiras do que antes de 2014. Mais importante ainda, o banco central acumulou reservas em moeda estrangeira de US$ 631 bilhões, a quarta maior reserva desse tipo no mundo.

Algumas importantes empresas estatais russas e empresas privadas realmente se beneficiaram das sanções dos EUA. As políticas do Kremlin destinadas a substituir as importações ocidentais por produtos russos e não ocidentais acabam aumentando os lucros desses negócios. E alguns dos aliados de Putin e suas famílias se saíram bem com as iniciativas. Um exemplo é Dimitri Patrushev, ministro da Agricultura, cuja família ficou mais rica com as novas políticas da indústria agrícola, disse Gabuev.

O presidente da China, Xi Jinping, que vem fortalecendo os laços de seu país com a Rússia, pode ajudar Putin a contornar algumas das sanções ou fortalecer a economia russa com maiores compras de energia. Quando os dois líderes se encontraram em Pequim no início dos Jogos Olímpicos de Inverno, seus governos anunciaram um contrato de 30 anos no qual a China compraria gás por meio de um novo gasoduto que atravessa a Sibéria. As empresas chinesas também podem preencher algumas das lacunas da cadeia de suprimentos criadas por uma paralisação em certas exportações de tecnologia dos EUA para a Rússia, embora essas empresas não consigam replicar produtos americanos mais avançados.

Os líderes chineses provavelmente teriam cuidado para que seus grandes bancos estatais continuem fazendo negócios abertamente com quaisquer bancos russos que estejam sob sanções dos EUA, mas a China tem maneiras de manter algumas transações ocultas.

“Eles desenvolveram muitos pagamentos eletrônicos e soluções alternativas digitais”, disse Daniel Russel, ex-secretário de Estado assistente para assuntos do Leste Asiático e do Pacífico e executivo da Asia Society. “Existem todos os tipos de sistemas de troca bastante sofisticados que eles estão empregando. Em terceiro lugar, eles podem se esconder atrás de muitas coisas do mercado paralelo.”