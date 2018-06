De saída, Tillerson exalta avanço com Coreia do Norte e diz que Rússia é ameaça

WASHINGTON - Horas depois de ter sua saída do cargo anunciada pelo presidente americano, Donald Trump, o secretário de Estado Rex Tillerson reivindicou para sua gestão à frente da diplomacia americana os avanços nas negociações diplomáticas com a Coreia do Norte e alertou para o “comportamento diplomático da Rússia”. Ele fica no cargo até o fim do mês.

“Ao trabalhar com nossos aliados, superamos as expectativas com a campanha de pressão diplomática sobre a Coreia do Norte”, disse Tillerson. Na semana passada, Trump reivindicou para si os avanços nas conversas com Pyongyang.

Pouco antes de embarcar para a Califórnia, onde visitará protótipos do muro que quer construir na fronteira com o México, o presidente americano afirmou que tomou a decisão em razão das discordâncias com Tillerson em assuntos-chave, como o acordo nuclear com o Irã.

Tillerson, no entanto, alertou para o risco crescente de desestabilização trazido pela Rússia. “Ainda há muito trabalho a ser feito, principalmente para responder ao comportamento problemático russo”, acrescentou.

De acordo com o diário The Washington Post, na sexta-feira Trump pediu que Tillerson deixasse o cargo, o que fez o chefe da diplomacia americana encurtar sua viagem pela África, de onde voltou ontem para Washington.

O diretor da CIA, Mike Pompeo substituirá Tillerson no Departamento de Estado e Gina Hapsel - atual vice-diretora da CIA - ficará encarregada da agência, se tornando a primeira mulher a comandar a principal organização americana de espionagem. Em nota enviada ao Post, Trump elogiou tanto Pompeo quanto Gina. /AP e AFP