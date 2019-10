Donald Trump confirma morte de líder do Estado Islâmico

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump confirmou em coletiva de imprensa na manhã deste domingo, 27, que o líder do grupo jihadista Estado Islâmico, Abu Bakr al Baghdadi, morreu durante um ataque militar americano na região nordeste da Síria.

Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Abu Bakr al-Baghdadi cometeu suicídio ao explodir um colete explosivo. Segundo Trump, nenhum oficial americano morreu durante a ação e onze crianças foram retiradas do local.

A informação já havia sido divulgada pelos canais CNN e ABC, citando altos funcionários do governo como fontes. No Twitter, na madrugada, Trump anunciou, sem dar mais detalhes, que "alguma coisa muito grande" havia acabado de acontecer.

Quem é Baghdadi

Não existem registros públicos de Abu Bakr al Baghdadi desde uma transmissão em áudio em novembro de 2016, após o início da ofensiva iraquiana para retomar Mosul. Na gravação ele pediu que seus homens lutassem até que se tornassem mártires.Mosul foi onde o líder do EI fez a única aparição pública conhecida, em julho de 2014, na mesquita de Al Nuri.

Baghdadi, cujo nome verdadeiro é Ibrahim Awad al Badri, supostamente nasceu em 1971 em uma família pobre na região de Bagdá. Apaixonado pelo futebol, ele falhou na tentativa de ser advogado e depois militar, e começou a estudar teologia.

Durante a invasão americana do Iraque em 2003, ele criou um grupo jihadista sem muito impacto, antes de ser preso e encarcerado na gigantesca prisão de Bucca.

Liberado por falta de provas, ele se juntou a um grupo de guerrilheiros sunitas ligados à Al Qaeda. Aproveitando o caos da guerra civil, seus combatentes se estabeleceram na Síria em 2013 e de lá lançaram uma ofensiva no Iraque.

O grupo, que ficou conhecido pelo nome Estado Islâmico, tomou o lugar da Al Qaeda. Os sucessos militares iniciais e a propaganda eficaz levaram milhares de pessoas a se alistarem em suas fileiras. / Com informações da AFP