Em 7ª noite de protestos, manifestantes colombianos ateiam fogo em delegacia com policiais dentro

BOGOTÁ — A Colômbia passa pela sétima noite de protestos violentos contra o presidente Iván Duque entre a noite de terça-feira, 4, e a madrugada desta quarta, 5. Em Bogotá, uma multidão incendiou uma delegacia de polícia onde havia 10 agentes. Todos conseguiram escapar das chamas, e cinco deles ficaram feridos.

Segundo as autoridades, o episódio ocorreu no Centro de Atendimento Imediato Policial (CAI) do bairro La Aurora, na zona sul da cidade. “Desejo rápida recuperação para nossos policiais. Obrigado à comunidade que se interpôs para que não fossem incinerados por desajustados sociais dentro das instalações do CAI Aurora”, disse o comandante da Polícia de Bogotá, General Óscar Antonio Gómez.

O Secretário de Governo de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, afirmou que pelo menos 15 delegacias foram "vandalizadas" na capital, incluindo o de La Aurora. “Há uma escalada da violência. Um ônibus do transporte público acaba de ser incendiado próximo à Biblioteca Tintal, e o mesmo está ocorrendo em outras partes da cidade”, acrescentou o governante.

A esta hora la Alcaldía de Bogotá reporta 15 CAI vandalizados, la mayoría en el sur de la ciudad. En el barrio la Aurora de Usme encendieron fuego con 10 policías adentro, quienes lograron salir; cinco de ellos resultaron heridos. pic.twitter.com/IK9fqbrcSB — El Ponente (@PonenteColombia) May 5, 2021

' Usme ' por el lamentable hecho en el que vándalos ajenos al #ParoNacional4M incendiaron un CAI (centro policial) con agentes de la policía dentro del lugar. Hacemos un llamado a bajar a los hechos de violencia. pic.twitter.com/CjAwozW7V9 — ¿Porqué es Tendencia? | Colombia (@PorkTendenciaCo) May 5, 2021

Diante dessa situação, a prefeita de Bogotá, Claudia López, pediu ao ministro da Defesa colombiano, Diego Molano, que a força pública "ajude a proteger" os centros de detenção da Polícia, onde há 2.825 pessoas detidas, para "impedir que eles tenham suas vidas colocadas em risco".

“Somente os gestores de convivência, mediadores de diálogo, comissões de direitos humanos e a Polícia Metropolitana continuarão encarregados da segurança nas ruas e bairros da cidade. Em nenhum caso solicitamos e nem haverá militarização da cidade", disse López no Twitter.

As mobilizações ganharam força na semana passada contra um projeto de reforma tributária apresentado pelo governo de Iván Duque ao Congresso. A violenta repressão policial que se seguiu fez com que os protestos recrudescessem, e os motins continuaram mesmo após a retirada da proposta de reforma pelo presidente.

Nesta terça-feira, Duque propôs diálogo com os manifestantes e convocou diferentes movimentos políticos, judiciais, empresariais e sociais do país para resolver problemas nacionais e dar fim à violência que em sete dias deixou, oficialmente, pelo menos 19 mortos e centenas de feridos.

"Vamos instalar um espaço para ouvir os cidadãos e construir soluções em que as diferenças ideológicas não devem mediar, mas sim o nosso patriotismo mais profundo", declarou o chefe de Estado em pronunciamento na Casa de Nariño, sede do governo./EFE