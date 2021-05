Em Israel, Netanyahu luta para impedir que partidos de oposição tomem o poder

JERUSALÉM - O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, e seus aliados tentam de todas as maneiras impedir que os partidos de oposição formem uma coalizão com ex-aliados do governo e o destituam do cargo de premiê de Israel pela primeira vez em mais de 12 anos.

Os aliados de Netanyahu criticaram os partidos de direita que planejam ingressar na coalizão ampla, os chamando de "traidores", organizando piquetes e, em alguns casos, ameaçando os opositores e ex-aliados, que levaram a polícia a fornecer segurança adicional a pelo menos dois dos políticos visados.

Leia Também Israel dividido entre Netanyahu réu e primeiro-ministro; leia análise

Os ataques aconteceram quando membros da coalizão finalizaram seu acordo para formar um acordo que levaria a um governo amplo que incluiria ex-aliados de Netanyahu, centristas e liberais, e até mesmo o apoio indireto de um partido árabe-islâmico. O acordo, que pode ser votado pelo parlamento em uma semana, e potencialmente encerraria mais de dois anos de impasse político em que nenhuma facção foi capaz de garantir a maioria governante após quatro eleições inconclusivas.

Os negociadores dos partidos anti-Netanyahu alcançaram um grande avanço no domingo, quando o ex-ministro da Defesa e aliado de Netanyahu, Naftali Bennett, anunciou que estava se juntando à chamada "coalizão de mudança" formada pelo ex-âncora de notícias de TV e político centrista Yair Lapid.

Em troca das seis cadeiras de seu Partido Yamina no Knesset, o Parlamento de Israel, Bennett se tornaria o primeiro-ministro de Israel por um determinado número de anos antes de Lapid assumir por sua vez, segundo a relatos da mídia israelense.

As negociações para finalizar o acordo, incluindo a distribuição de ministérios entre mais de seis partidos participantes, foram até as 3h da manhã de segunda-feira, e os líderes do partido disseram que esperavam apresentar uma proposta formal nos próximos dias, para ser aprovada pelo presidente israelense Reuven Rivlin antes de seguir para votação no Parlamento.

Em Israel, o presidente do país dá um prazo para o candidato que obteve a maioria na votação tente formar um governo. Caso não consiga, o segundo mais votado recebe a chance, e assim por diante. O mandato de Lapid para formar um governo expira à meia-noite de quarta-feira, mas ele teria até uma semana para o Knesset votar o acordo de coalizão.

Netanyahu reagiu com indignação à ação de Bennett, acusando seu ex-protegido de cometer "a fraude do século" em um discurso televisionado na noite de domingo. Os partidários de Netanyahu rotularam Bennett e seu colega, líder do partido Ayelet Shaked, um ex-ministro da Justiça, como traidores de seus eleitores de direita. Segundo ele, isso daria início ao ressurgimento da há muito diminuída ala esquerda de Israel.

"Ouvir as palavras de Bennett fez meu estômago embrulhar", escreveu o comentarista Matti Tuchfeld no jornal de direita, pró-Netanyahu, Israel Hayom. "Cada palavra em seu discurso foi como um soco no estômago para as pessoas que acreditaram nele e seguiram seu exemplo".

Pequenos grupos de manifestantes se reuniram nas casas dos dois líderes do partido no domingo. Alguns carregavam cartazes com os dizeres "esquerdistas traidores" em frente à residência de Shaked em Tel Aviv e de Bennett na cidade israelense de Raanana. Em resposta, oficiais de segurança do Knesset e a polícia providenciaram que eles fossem acompanhados por um destacamento de proteção extra, de acordo com a rádio Kan.

A campanha para pressionar os políticos mais conservadores da nova coalizão deve continuar até o último minuto, segundo analistas políticos. Netanyahu, que luta contra acusações de corrupção na Justiça de Israel, está desesperado para permanecer no cargo como um escudo contra seus problemas legais, disseram eles.

Embora ele não tenha conseguido formar um governo próprio, desviar os esforços da oposição provavelmente levaria a uma quinta eleição, dando a Netanyahu tempo. Sua maior esperança é fazer um dos parceiros da coalizão de direita ceder às críticas e à pressão popular e desistir de formar uma coalizão com a oposição.

"Conhecendo Netanyahu, ele não desistirá até o último minuto", disse Aviv Bushinsky, um comentarista político e ex-assessor de Netanyahu. "Ainda há uma semana. Netanyahu vai manter a pressão, especialmente em Shaked".

Muitos dos companheiros do Likud de Netanyahu estão depositando suas esperanças na reputação do primeiro-ministro como um trapaceiro político, disse Bushinsky, que esteve em contato com vários líderes do partido nos últimos dias. Eles observam que Netanyahu evitou a aparente derrota com ações ousadas no passado, incluindo a dissolução do parlamento em 2018, em vez de permitir que seus rivais formassem um governo.

"Eles esperam que ele ainda tenha alguns truques na manga", disse Bushinky. "É uma combinação de pensamento positivo com precedentes. Ele já fez isso antes."

Várias complicações ainda podem causar o colapso da nova coalizão. Se qualquer uma das partes desistir, a minúscula maioria será perdida. Entre eles está o partido Azul e Branco liderado por Benny Gantz, que se separou de Lapid no ano passado e juntou forças com Netanyahu para, disse ele, enfrentar a crise do coronavírus.

O acordo também dependerá aparentemente do apoio de um pequeno partido islâmico, Ra'am, cujo líder ainda não confirmou formalmente que vai votar pela coalizão ou se abster, o que permitiria a formação do novo governo.

Mas até agora, os esforços de Netanyahu para resistir ao governo proposto não conseguiram produzir grandes multidões. Os manifestantes somam dezenas, não milhares, de acordo com relatos da mídia.

"Normalmente, os direitistas são mais vocais, são eles que conseguem bloquear as ruas. Mas ele falhou em motivá-los ", disse Bushinsky. "Há muito cansaço. Já falamos sobre política há dois anos e meio."

Até mesmo alguns membros do Likud passaram a ver Netanyahu mais como uma desvantagem do que um ativo, e o encorajaram a se afastar para permitir que o Likud recuperasse seu capital político, de acordo com a mídia israelense.

No domingo, o político do Likud e devoto de Netanyahu, Israel Katz, disse que se ofereceu para substituir Netanyahu como primeiro-ministro por um ano para ter a chance de formar um governo de direita. Netanyahu recusou a oferta, disse Katz.

A possibilidade de um governo não-Netanyahu se tornou real o suficiente para os israelenses ponderarem como a "coalizão de mudança" realmente governaria o país, e se tal conjunto ideologicamente misto pode sobreviver.

Se aprovado, seria a segunda tentativa de Israel de quebrar o impasse político com um governo de "unidade" de facções diferentes. O acordo de divisão de poder negociado no ano passado entre Netanyahu e Gantz durou apenas sete meses e nunca conseguiu aprovar sequer um orçamento antes de entrar em colapso. Os críticos acusaram Netanyahu de facilitar seu colapso para forçar outra eleição, impedindo assim Gantz de assumir o cargo de primeiro-ministro.

Desta vez, os partidos, embora incompatíveis politicamente, são unificados por dois desejos primordiais: derrubar Netanyahu e finalmente parar as eleições sem fim em Israel.

"Seria de se esperar um governo instável", disse Yohanan Plesner, presidente do Instituto de Democracia de Israel. "Não há coesão ideológica. Mas há fatores que contribuiriam para mantê-lo unido, principalmente, que nenhum deputado tenha interesse em disputar outra eleição".

As diferenças políticas significam que o novo governo provavelmente se limitará a questões de consenso, como a cura da economia pós-cobiça de Israel, disseram analistas. Os legisladores provavelmente evitarão grandes mudanças de política em questões polêmicas ou impopulares, como a expansão dos assentamentos na Cisjordânia ou a renovação das negociações com os palestinos.

O aparato de defesa e segurança - com Gantz aparentemente no caminho certo para permanecer como ministro da defesa - provavelmente manterá a postura do país em relação ao Hamas em Gaza e ao Hezbollah no Irã, disse Reuven Hazan, professor de ciência política da Universidade Hebraica de Jerusalém.

"Mas, embora o governo de unidade possa tentar lidar com questões em que concordem, em algum momento o conflito voltará", disse Hazan. "Se há uma coisa que o conflito ensina a você, é que ele nunca irá embora e provavelmente virá no pior momento possível".