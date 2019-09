Às vésperas de eleição, Netanyahu promete anexar grande parte da Cisjordânia

JERUSALÉM - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, prometeu nesta terça-feira, 10, que anexará uma parte estratégica da Cisjordânia ocupada caso seja reeleito em 17 de setembro.

"Se eu receber de vocês, cidadãos de Israel, um mandato claro (...) declaro hoje minha intenção de aplicar, com um futuro governo, a soberania de Israel sobre o vale do Jordão e a parte norte do mar Morto", disse Netanyahu a jornalistas em Ramat Gan, perto de Tel-Aviv, em entrevista coletiva organizada pelo seu partido, o Likud.

O premiê ainda acrescentou que a medida iria proporcionar “fronteiras permanentes e seguras” pela primeira vez na história de Israel. Porém, também reduziria qualquer possível Estado palestino no futuro a um enclave rodeado por território israelense.

Em campanha para as eleições legislativas, Netanyahu, que acena para o eleitorado das colônias judaicas, partidárias da anexação da Cisjordânia, encontra-se lado a lado com o seu rival, o ex-chefe de Estado Maior do Exército de Israel, Benny Gantz, líder do partido de centro-direita Azul e Branco.

Nos últimos meses, o premiê tem se mobilizado para desviar o foco das três denúncias de corrupção contra ele e focar na sua principal bandeira: a segurança nacional. Na segunda-feira, em mais uma ação contra o Irã e reforçando a capacidade de inteligência de Israel, Netanyahu divulgou imagens de um suposto local de teste de armas nucleares utilizado pelo Irã e descoberto por Israel.

Espera-se que os Estados Unidos, defensor de Israel desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em 2017, apresente os detalhes de seu plano de paz para o Oriente Médio depois das eleições israelenses.

Esse plano será “uma oportunidade histórica e única de aplicar nossa soberania sobre nossas colônias em 'Judea e Samaria' e em outros locais chave para a nossa segurança, nosso patrimônio e nosso futuro”, agregou Netanyahu. Ele chamou o apoio de Trump de uma “oportunidade única”. Os termos "Judea" e "Samaria" são nomes bíblicos para a região.

“Nós não tivemos tamanha oportunidade desde a Guerra dos Seis Dias, e duvido que teremos uma outra oportunidade nos próximos 50 anos”, defendeu o premiê. “Me deem o poder de garantir a segurança de Israel. Me deem o poder de determinar as fronteiras de Israel”.

O vale do Jordão representa cerca de 30% da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, retirado da Jordânia na guerra de 1967. A maior parte do mundo considera os assentamentos israelenses na região ilegais.

Uma importante autoridade palestina reagiu ante a promessa de Netanyahu, afirmando que a intenção de anexar parte da Cisjordânia destrói qualquer possibilidade de paz.

"Não está apenas destruindo a solução dos dois Estados, mas também destruindo qualquer possibilidade de paz", alertou Hanan Ashraui à Agência France Press. "Isso muda tudo", acrescentou.

O anúncio também gerou reação dos oponentes de Netanyahu nas eleições, que criticaram que a declaração tenha sido feita em evento convocado pelo partido Likud, e não pelo escritório do primeiro-ministro.

O Yamina, partido de direita liderado pelo ex-ministro da Justiça de Netanyahu, Ayelet Shaked, desafiou o premiê a trazer a decisão de anexar o Vale do Jordão durante o atual governo, nas próximas horas. "Senão, todos em Israel saberão que isso não é nada além de uma jogada política barata", afirmou o partido. / AFP e NYT