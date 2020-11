Entenda como funciona a certificação dos votos na eleição americana

Em tempos normais, a certificação dos resultados eleitorais é um processo rotineiro que não chama muita atenção. Mas estes não são tempos normais.

Como parte de uma série contínua de ataques à integridade da eleição, o presidente Donald Trump e seus aliados republicanos estão tentando impedir a certificação formal dos resultados em alguns dos Estados onde ele perdeu - principalmente fazendo alegações infundadas de fraude.

Leia Também Trump tenta minar certificação da eleição para bloquear Joe Biden

Embora a maioria de suas reivindicações legais tenha falhado nos tribunais, um incidente no maior condado de Michigan esta semana mostra como o processo pode ser facilmente desviado.

Como funciona a certificação?

Depois da eleição, as autoridades eleitorais locais contam as cédulas, revisam as contagens para ter certeza de que correspondem aos votos lançados e verificam se as pessoas que deram votos provisórios devido a algum problema nas urnas o fizeram legalmente.

O escritório eleitoral local então envia os resultados finais a um conselho para certificação. Esses conselhos são tipicamente bipartidários, sendo seus membros eleitos ou nomeados pelos líderes do condado.

Salvo um problema óbvio com a apuração que poderia alterar o resultado da eleição, o conselho então aprova a contagem dos votos antes de enviá-los ao Estado para a certificação final.

Isso geralmente é feito por um conselho de campanha estadual, o secretário de Estado ou um pequeno grupo que pode incluir o governador e outros funcionários estaduais.

A partir daí, a lei federal exige que os governadores preparem certificados oficiais para relatar o voto popular em seus Estados.

Esses documentos costumam ser assinados pelos governadores e devem levar o selo do Estado. Uma cópia é enviada ao arquivista geral dos Estados Unidos.

O que aconteceu desta vez?

Em uma ação extraordinária na noite de terça-feira, 17, dois membros republicanos do Conselho de Cabos Eleitorais do condado de Wayne, em Michigan, votaram contra a certificação dos votos do condado - depois, abruptamente, reverteram o curso em meio a fortes críticas.

Explicando a votação inicial, um membro republicano do conselho do condado de Wayne disse que o número de votos de ausentes não correspondia aos registros eleitorais na cidade de Detroit, de maioria negra.

Mas um democrata no conselho observou que as questões eram resultado de "erro humano" de rotina, e a alegação do republicano gerou queixas de racismo de democratas e especialistas eleitorais, que também observaram que não havia nenhum sinal de fraude eleitoral generalizada em Michigan ou em outro lugar.

E os resultados não foram nem perto: o presidente eleito Joe Biden venceu Trump no condado de Wayne por uma margem de mais de 2 votos para 1, e venceu em Michigan por 146.000 votos, de acordo com resultados não oficiais.

Qual é o dano?

Mesmo que os votos do Condado de Wayne tenham sido certificados no final, o incidente provavelmente lançará mais dúvidas sobre a legitimidade da eleição entre os apoiadores de Trump.

Também pode ajudar a estimular os republicanos em outros lugares a procurar maneiras de atrasar a oficialização da vitória de Biden.

Quais são os próximos passos?

Após a vitória do candidato democrata Joe Biden na eleição dos Estados Unidos, há uma série de novos passos até a posse, em 20 de janeiro.

Primeiro, a batalha jurídica de presidente Donald Trump continua. Até agora, a campanha de Trump não obteve sucesso em nenhuma das ações que moveu para contestar resultados ou denunciar possíveis fraudes em votos enviados pelo correio.

Além da batalha legal, há procedimentos que ainda vão se desenrolar até janeiro. Os americanos que foram às urnas no dia da eleição não selecionam o presidente diretamente.

Eles votaram em 538 delegados que, de acordo com o sistema estabelecido pela Constituição dos Estados Unidos, se reunirão em seus respectivos Estados e votarão para presidente e vice-presidente assim que o total de votos populares for totalmente apurado e certificado.

Esses eleitores são chamados coletivamente de colégio eleitoral, e seus votos serão então encaminhados ao presidente do Senado, que os contará em sessão conjunta do Congresso após o ano novo.

Os americanos vêm refinando esse processo desde a eleição de 1800, que originalmente resultou em um empate no colégio eleitoral. Na ocasião, a Câmara dos Representantes deu a Thomas Jefferson a presidência e aquela primeira eleição disputada resultou na 12ª emenda, que modificou o processo do colégio eleitoral.

Mais tarde, em 1824, John Quincy Adams chegou à Casa Branca, apesar de não ganhar o voto popular nem a maioria no colégio eleitoral.

Em 1876, os resultados em vários Estados do Sul foram contestados, e a falta de resultados claros do Colégio Eleitoral levou a um acordo na Câmara que deu a Rutherford B. Hayes a presidência, embora ele não tenha vencido nem no colégio eleitoral nem no voto popular. Isso acabou gerando a Lei da Contagem Eleitoral de 1887, que ainda está em vigor hoje.

Então, o que acontece a partir de agora?

Até o dia 23 de novembro

Pode parecer novidade a demora na contagem dos votos, mas não é. Essa apuração sempre estendeu até o dia 23 de novembro. A novidade foi o aumento do número de votos pelo correio provocado pela pandemia do coronavírus.

As cédulas enviadas pelo correio tinham que ser postadas até 3 de novembro em todos os Estados dos EUA, mas podem ser recebidas com atraso e ainda contadas em muitos deles.

Na maioria dos casos, eles devem ser recebidos dentro de um ou dois dias depois do dia da eleição. Mas no Estado de Washington, as cédulas podem ser recebidas até 23 de novembro - um dia antes de o Estado certificar seus resultados eleitorais.

Nos Estados da Carolina do Norte e Pensilvânia, os votos pelo correio podem ser recebidos até 6 de novembro. Em Minnesota e Nevada, eles podem ser recebidos até 10 de novembro. E em Ohio, eles podem ser recebidos até 13 de novembro.

Até 11 de dezembro

Os Estados certificam os resultados das eleições.

Cada Estado faz isso de maneira um pouco diferente, mas a partir de uma semana após o dia da eleição, os governos estaduais começam a certificar seus resultados eleitorais.

Esses prazos podem ser alterados em caso de recontagem de Estado se houver um resultado extremamente próximo - caso da Geórgia. A maioria dessas datas ocorre nas duas últimas semanas de novembro e todas, exceto a da Califórnia, devem ocorrer até 8 de dezembro.

8 de dezembro

Prazo final para determinar os resultados das eleições e designar eleitores.

Segundo a Lei da Contagem Eleitoral, esta é a data em que os Estados devem encerrar a contagem de votos, resolver disputas e determinar o vencedor de seus votos no colégio eleitoral.

Os governadores devem criar certificados de apuração listando o vencedor da eleição e a lista de eleitores. Em 2000, a Suprema Corte encerrou uma recontagem planejada na Flórida porque ela não pôde ser concluída até essa data - o que resultou na vitória de George W. Bush.

Essa recontagem não teria mudado o resultado da eleição, mas uma recontagem completa em todo o Estado poderia ter tornado Al Gore presidente. Essa é a data que pode se tornar muito importante para os republicanos que controlem mais legislaturas estaduais do que democratas, incluindo na maioria dos Estados disputados em 2020.

14 de dezembro

Votos eleitorais expressos.

Pela lei, esta data este ano cai em 14 de dezembro. Seis dias depois que as disputas devem ser resolvidas, os delegados devem se reunir em seus respectivos Estados e votar para presidente dos Estados Unidos.

Eles certificam seis conjuntos de votos e os enviam para Washington. Muitos Estados têm leis que exigem que seus eleitores apoiem o vencedor de suas eleições e podem cobrar multas contra eleitores infiéis que votarem em um candidato diferente do vitorioso no Estado.

23 de dezembro

Os votos dos delegados devem chegar a Washington.

Os votos dos delegados certificados têm nove dias para ir de seus Estados ao Capitólio.

3 de janeiro

Novo Congresso é empossado.

Membros da Câmara e novos membros do Senado prestam juramento ao meio-dia. Este é o início oficial do 117º Congresso.

6 de janeiro

Votos dos delegados apurados.

Membros da Câmara e do Senado se reúnem na Câmara. O presidente do Senado (ou seja, o vice-presidente Mike Pence) preside a sessão e os votos eleitorais são lidos e contados em ordem alfabética por dois nomeados cada um pela Câmara e pelo Senado.

Eles então dão suas contagens para Pence, que anuncia os resultados e escuta as objeções.

Se houver objeções ou se houver, de alguma forma, múltiplas chapas eleitorais apresentadas por um Estado, a Câmara e o Senado as consideram separadamente para decidir como contar esses votos.

Há 538 votos de delegados - um para cada deputado e senador mais três para Washington. Se nenhum candidato obtiver 270, os 435 membros da Câmara decidem a eleição. Cada Estado tem direito a voto. Embora haja mais democratas na Câmara, os republicanos, a partir de agora, controlam mais delegações estaduais, portanto, é muito possível que a Câmara possa escolher Donald Trump, embora haja uma maioria democrata.

Requer uma maioria de votos estaduais para se tornar presidente. A Câmara tem até o meio-dia do dia 20 de janeiro para escolher o presidente. Do contrário, seria o vice-presidente ou a próxima pessoa elegível na linha de sucessão presidencial.

20 de janeiro

Dia da posse

Um novo presidente faz o juramento de posse ao meio-dia. Se o presidente eleito falecer entre o dia da eleição e a posse, o vice-presidente eleito fará o juramento de posse e se tornará presidente.

Em uma eleição disputada, se a Câmara não escolheu um presidente, mas o Senado escolheu um vice-presidente, o vice-presidente eleito torna-se presidente interino até que a Câmara faça uma escolha. E se não houver presidente eleito e vice-presidente eleito, a Câmara nomeia um presidente até que um seja escolhido.