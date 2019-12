Evo Morales está na Argentina com status de refugiado

BUENOS AIRES - O ex-presidente boliviano Evo Morales chegou nesta quinta-feira, 12, à Argentina e ficará no país com o status de refugiado para garantir sua proteção, informou o ministro das Relações Exteriores argentino, Felipe Solá.

Procedente de Cuba, Evo chegou a Buenos Aires nesta manhã e ficará no país. "Entra na condição de asilado e depois passará a ter a de refugiado", afirmou Solá a uma emissora local.

O ex-presidente estava no México, país que havia oferecido a ele asilo político após sua renúncia no dia 10 de novembro em meio a protestos, e partiu para Cuba na semana passada para uma consulta médica. Há dois anos ele fez um tratamento na ilha por infecção na garganta.

Evo está "muito agradecido" de estar em Buenos Aires, segundo Solá, que assumiu o cargo na terça-feira no gabinete do novo presidente argentino, Alberto Fernández.

O boliviano irá morar com seus dois filhos, que chegaram a Buenos Aires no dia 23 de novembro depois de permanecerem na embaixada do México em La Paz.

"Não sabemos onde será sua residência, ele terá de comunicar isso no período oficial de refúgio. Ele se sente melhor aqui do que no México, que está longe, e seus dois filhos estão aqui", ressaltou o chanceler argentino. / AFP, REUTERS, EFE e AP