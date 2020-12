França reabre a fronteira com o Reino Unido para viajantes sem covid

A França reabriu suas fronteiras para passageiros vindos da Inglaterra na quarta-feira, 23, encerrando um bloqueio que tinha a intenção de conter a propagação de uma nova variante do coronavírus, mas que deteve milhares de caminhões antes do Natal.

Vários países no mundo fecharam suas fronteiras para o Reino Unido após uma nova cepa do vírus significativamente mais transmissível ser descoberta se espalhando rapidamente pelo sul da Inglaterra.

Com filas de caminhões na Inglaterra, e com as prateleiras dos supermercados vazias poucos dias antes do Natal, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, lutou para conseguir com que o presidente francês, Emmanuel Macron, levantasse o bloqueio de transportes para o Reino Unido.

Na noite de terça-feira um acordo foi alcançado com o governo da França para permitir que franceses e outros moradores da União Europeia voltassem para casa, contanto que eles tenham um teste negativo de covid-19 feito há menos de 72 horas.

O Reino Unido informou que começaria a distribuir testes em várias localizações na quarta-feira, mas alertou que o processo levaria tempo.

Os caminhoneiros receberam instruções para não se dirigirem para a região de Kent, onde as principais ligações com os sistemas ferroviários e balsas./Reuters