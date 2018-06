Frio intenso e nevascas fortes atingem o norte dos EUA e quebram recordes

ERIE, EUA - Um frio intenso vem sendo registrado no norte dos EUA e ele deve permanecer pelos próximos dias. Duas cidades de Minnesota já registraram recordes de temperaturas baixas e uma região da Pensilvânia lida com uma queda de neve intensa.

Especialistas alertam população para hipotermia e congelamentos causados pelo ar ártico que domina a região central dos EUA e se espalha pelo leste do país.

O Serviço Nacional de Meteorologia americano informou que a área de International Falls, em Minnesota, se autodenominou o “Cubo de Gelo da Nação” ao registrar 2,8ºC abaixo de zero, quebrando o recorde anterior de 0ºC registrado em 1924.

Avisos de ventos congelantes foram emitidos para grande parte de Nova Inglaterra, Pensilvânia e Nova York, regiões para as quais as previsões apontavam temperaturas mínimas para o restante da semana e durante o ano-novo. O Serviço Nacional de Meteorologia do país afirmou que em muitas dessas áreas a sensação térmica nesta quinta-feira, 28, seria negativa.

Neve intensa

A população de Erie, na Pensilvânia, lida com fortes nevascas, que provocaram o acúmulo de quase 90 cm de neve na noite de Natal.

Sabrina Ram dirigiu por Erie no dia 24 para visitar sua família bem no momento em que a neve começou a cair. Moradora de um subúrbio em Washington D.C., ela passou cinco horas ao lado de seu pai na segunda-feira e duas horas no dia seguinte tentando limpar a entrada da casa.

“Em Washington, estaríamos inabilitados por semanas”, disse Sabrina. “As coisas aqui estão voltando ao normal agora.”

Em Nova York, algumas localidades como Redfield e Boylston registraram cerca de 1,5 m de neve no fim de semana. Autoridades disseram que a tempestade caiu em um momento bom, já que as pessoas estavam em suas casas para a celebração do Natal, dando espaço para retirar a neve das ruas e liberar as vias.

Na quarta-feira, parte das rodovias de Erie estavam relativamente liberadas, poucas chamadas de emergência foram registradas, e a tarefa mais difícil era a escavação, disse a executiva do condado, Kathy Dahlkemper. “Estamos acostumados com muita neve por aqui, mas essa quantidade não tem precedentes.” / AP