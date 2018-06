Japão estuda repasses à AIEA caso Coreia do Norte aceite inspeções nucleares

TÓQUIO - O Japão estuda repassar cerca de 300 milhões de ienes (US$ 2,8 milhões) à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) se a Coreia do Norte voltar a aceitar que o órgão faça inspeções nas instalações nucleares do país.

Essa é uma das medidas avaliadas pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, caso a Coreia do Norte decida pela desnuclearização, revelou neste domingo a agência Kyodo, citando fontes do governo local.

O plano começou a ser avaliado por causa do anúncio do encontro entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois devem se reunir em maio para discutir a desnuclearização do regime de Pyongyang.

+++ Coreia do Norte aceita suspender testes nucleares para negociar com os EUA, diz Seul

Caso isso de fato ocorra, o Japão quer traçar ao lado da Coreia do Sul e dos EUA um roteiro baseado nas negociações realizadas na última década. Também participaram do diálogo na época a China e a Rússia.

Esse roteiro previa o estabelecimento de pautas para a complexa missão de verificar o status das instalações norte-coreanas. Muitas delas ainda são desconhecidas, e não se sabe de fato o tamanho do arsenal do país.

A AIEA não tem acesso às instalações do regime de Kim Jong-un desde a expulsão de seus últimos inspetores no país, em abril de 2009. /EFE