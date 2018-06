Kim aceita convite de Trump para visitar EUA

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, convidou o presidente Donald Trump para ir a Pyongyang durante a histórica cúpula de Cingapura e também concordou em visitar os Estados Unidos, informou a KCNA, agência de notícias estatal norte-coreana, nesta quarta-feira (terça-feira em Brasília).

"Kim Jong-un convidou Trump para visitar Pyongyang em um momento conveniente, e Trump convidou Kim Jong-un para visitar os EUA", disse a KCNA.

"Os dois principais líderes aceitaram o convite um do outro, convencidos de que isso serviria como mais uma ocasião importante para melhorar as relações entre a Coreia do Norte e os EUA", acrescentou o relatório, usando a abreviação oficial da Coreia do Norte.

Em entrevista coletiva realizada em Cingapura nesta terça-feira, após a histórica cúpula Trump anunciou que seu país irá interromper "seus jogos de guerra" na Península Coreana. Os dois se reuniram para discutir a desnuclearização da região, no primeiro encontro já realizado entre líderes dos dois países. Ao final da reunião, eles se sentaram em frente a jornalistas e assinaram um documento de cooperação. / AFP