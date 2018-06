Após cúpula histórica, Trump diz que interromperá ‘seus jogos de guerra’ na Península Coreana

WASHINGTON - Em uma entrevista coletiva realizada em Cingapura nesta terça-feira, 12, após a histórica cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que seu país irá interromper "seus jogos de guerra" na Península Coreana. Os dois líderes se reuniram para discutir a desnuclearização da região, no primeiro encontro já realizado entre líderes dos dois países. Ao final da reunião, eles se sentaram em frente a jornalistas e assinaram um documento de cooperação.

+ Após encontro histórico, Trump e Kim Jong-un assinam documento de cooperação

Trump destacou que vai encerrar as manobras militares conjuntas com a Coreia do Sul, mas que ainda não tem previsão para reduzir sua ampla presença militar no território sul-coreano.

A suspensão das manobras militares da península culminará em uma "tremenda economia" para os EUA, de acordo com Trump, que também qualificou esses exercícios militares como "provocativos".

Trump ressaltou que convidará Kim a visitar a Casa Branca "no momento apropriado" e disse que o norte-coreano já aceitou o convite. Além disso, o presidente americano afirmou que está aberto a visitar Kim um dia em Pyongyang.

O americano também disse que Kim iniciou um processo de destruição de uma grande instalação de testes de mísseis, mas não detalhou sua localização. Ele afirmou que os detalhes sobre este local não estão na declaração conjunta que os líderes assinaram após quase cinco horas de conversas. Para Trump, a destruição desta instalação é uma "grande coisa".

As negociações com Kim Jong-un foram "francas, diretas e produtivas", disse o americano, acrescentando que abordou a questão dos direitos humanos durante o encontro. / EFE, AP e AFP