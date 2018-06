Mercosul pressiona Venezuela a aceitar ajuda humanitária

Líderes do Mercosul assinaram nesta segunda-feira uma declaração para pressionar a criação de canais de acesso de ajuda humanitária na Venezuela. O documento pede que o governo venezuelano coordene com a comunidade internacional o estabelecimento de canais para “aliviar a crise social e migratória” e crie um intercâmbio de informação epidemiológica com países da região.

“Considerando o crescimento dos fluxos migratórios de venezuelanos, ante a deterioração das condições de vida da Venezuela, sublinhamos a necessidade de coordenar esforços para dar respostas consistentes com a dignidade e a preservação dos direitos fundamentais dos migrantes”, diz o texto. Em agosto de 2017, a Venezuela foi suspensa do Mercosul por ruptura da ordem democrática.

Mais cedo, o presidente Michel Temer anunciou que vai amanhã a Roraima inspecionar pontos de atendimento a refugiados venezuelanos. Temer viajará acompanhado do líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR). Ele disse que o Brasil tem recebido “milhares” de venezuelanos que buscam uma vida melhor” e “não tem poupado esforços” para recebê-los, garantindo que o Brasil oferece comida, remédio, abrigo e uma carteira de identidade transitória.

No domingo, durante reunião preliminar do Mercosul, o chanceler Aloysio Nunes lamentou que o regime venezuelano “persista na violação sistemática dos princípio constitutivos do Mercosul”. “Reitero em alto e bom som a solidariedade do Brasil com o querido povo da Venezuela, sentimento que sei que é partilhado pelos demais membros do bloco”.

Nesta segunda-feira, Temer também defendeu que o Mercosul atue em conjunto no combate ao crime organizado. “O crime organizado hoje não é mais nacional, é transnacional. Creio que o Mercosul possa ajudar a fazer a diferença nesse flagelo”, disse o presidente, afirmando que a segurança pública é prioridade de seu governo.