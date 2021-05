Metrô da Cidade do México, um símbolo da decadência urbana no país

Oscar Lopez, Mike Ives, Derrick Bryson Taylor e Melissa Eddy, The New York Times, O Estado de S.Paulo

CIDADE DO MÉXICO - O sistema de metrô da Cidade do México recebe mais de 4 milhões de passageiros por dia e é o segundo maior das Américas, depois do de Nova York. E quando foi inaugurado em 1969, decorado com artefatos astecas e frisos em estilo maia, era o orgulho do país. Mas, nos últimos anos, tornou-se um símbolo da decadência urbana.

Havia preocupação com a integridade dos trilhos elevados e as colunas de apoio no trecho de trilhos onde ocorreu o acidente da última segunda-feira, 3, depois que um poderoso terremoto atingiu o México em setembro de 2017. A infraestrutura elevada da linha do metrô - conhecida como Linha 12, ou Linha Dourada - foi danificada, segundo noticiou o jornal El Universal.

Mais tarde naquele mês, alguns moradores locais disseram a El Universal que temiam que a infraestrutura danificada pudesse entrar em colapso. O jornal noticiou na época que uma coluna entre as estações de Olivos e Nopalera havia sofrido danos estruturais. Ele também relatou que os engenheiros deveriam conduzir uma pesquisa de ultrassom do aço de reforço em 300 colunas ao longo da porção elevada da Linha 12.Não ficou imediatamente claro qual trabalho foi feito para resolver as questões de segurança. Mas houve um grande declínio do sistema de metrô nos últimos anos.

A Linha Dourada, onde ocorreu o acidente de segunda-feira, foi inaugurada em 2012 e é a mais nova do sistema. Mas desde o início foi marcada por problemas.

Os trens que passam por trechos elevados da linha tiveram de diminuir a velocidade por medo de um descarrilamento. E apenas 17 meses após a inauguração da linha de US$ 2 bilhões, a cidade suspendeu o serviço em grande parte dela.

O serviço foi restaurado posteriormente, mas as preocupações com o sistema como um todo aumentaram.No mês passado, uma das 12 linhas de metrô da capital foi fechada após um incêndio nos trilhos. E em janeiro um incêndio atingiu a sede do metrô no centro da cidade, matando um policial e mandando outros 30 para o hospital por inalação de fumaça. Seis linhas de metrô foram temporariamente fechadas.

Os partidos de oposição denunciaram falta de manutenção, e o conservador Partido Ação Nacional entrou com uma ação criminal contra a prefeita Claudia Sheinbaum e o chefe do metrô da Cidade do México. Em março de 2020, uma pessoa foi morta e pelo menos 41 outras ficaram feridas quando dois trens do metrô colidiram na Cidade do México. Sheinbaum disse na época que um dos trens aparentemente tinha batido no outro. O vídeo dos destroços mostrou que a força da colisão deixou um dos trens preso em cima do outro, de acordo com a agência Reuters.

No mês seguinte, na Estação de Mistérios, um acoplador ferroviário - um mecanismo usado para unir vagões de trem - se partiu a caminho de seu destino. Embora o incidente não tenha resultado em mortes, os trabalhadores pediram mais medidas de segurança, relatou o El Universal.

Outro descarrilamento em 2018 causou pânico em um subúrbio da Cidade do México. Um trem transportando carga saiu dos trilhos e um de seus carros bateu em uma casa, matando cinco pessoas.

O acidente grave mais recente ocorreu em 2015, quando uma colisão entre dois trens deixou 12 mortos. Em 1975, outra colisão de trem na Estação de Viaducto matou 31 pessoas e deixou mais de 70 feridos, segundo El Universal.

Após o acidente de 2015, a empresa alemã TÜV Rheinland foi contratada para examinar as circunstâncias que podem tê-lo causado e sugerir melhorias na tecnologia. A empresa terminou seu trabalho em 2017, mas não esteve envolvida na análise da resistência das estruturas existentes, disse um porta-voz.

“A TÜV Rheinland supervisionou o desenvolvimento de medidas de melhoria para remediar problemas técnicos na engenharia de sistemas”, disse o porta-voz, Jörg Meyer. “Nossas atividades naquela época não estavam relacionadas à infraestrutura de pontes.”