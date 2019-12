Mulheres e filhos do Estados Islâmico são largados no deserto

AL-HOL, SÍRIA - Com uma gravidez avançada e a um continente longe de sua casa, Bint Fatma, de 21 anos, não encontrou médicos em seu lado do campo de refugiados.

Ela esperou horas sob o sol de outubro, temendo perder o bebê, antes que os guardas concordassem em levá-la a uma clínica. Também não havia médicos e ficou decidido que ela voltaria à sua barraca e esperaria o que Deus quisesse.

Lá fora, as noites estavam ficando frias, ela contou no início deste mês; as doenças se espalhavam como fogo sem controle. Além das cercas de arame, uma guerra estava em ebulição.

Tal como acontece com milhares de mulheres de todo o mundo, a jornada de Bint Fatma da Holanda para este acampamento no deserto levou-a à ascensão e queda do Estado Islâmico e ao centro de um debate global. Governos em todo o mundo têm lutado com a questão de saber se mulheres como Bint Fatma são conspiradoras ou vítimas - e se trazê-las para casa é um imperativo moral ou um risco à segurança. Também está em jogo o futuro de milhares de crianças nascidas no califado do Estado Islâmico sem nenhuma culpa.

As mulheres contribuíram para a propaganda do Estado Islâmico e muitas vezes se tornaram cúmplices de seus crimes. Bint Fatma estava entre as cerca de 20 mil mulheres que aguentaram até o fim, quando o último reduto do califado foi dominado por forças apoiadas pelos EUA no início deste ano e seus habitantes finais foram transportados para essas tendas imersas em poeira.

O Washington Post conheceu a jovem no final de julho, perto da entrada do amplo campo de Al-Hol, no nordeste da Síria, lar de cerca de 70 mil mulheres e crianças. Vestindo uma burca preta que escondia sua barriga cada vez maior, Bint Fatma escondeu o rosto cobrindo-o durante grande parte da entrevista, revelando olhos castanhos e feições esbeltas. Ela era tagarela, às vezes cautelosa, e mantinha os olhos no filho de 3 anos o tempo todo, acalmando-o gentilmente enquanto ele andava por perto. O Washington Post concordou em identificá-la apenas com um apelido de família, por preocupações com a segurança dela, caso se soubesse entre os residentes do campo que ela estava falando com os meios de comunicação.

Com as condições se deteriorando e os radicais consolidando o controle dentro do campo, Bint Fatma descreveu Al-Hol como um “mundo diferente”. Ela queria voltar para casa na Holanda, mas sabia que o governo estava desconfiado.

“Não sei o que será de mim”, disse.

À medida que o outono chegava a necessidade de voltar para casa se tornava urgente. Seus vizinhos estavam tentando recriar seu califado perdido, reforçando suas restrições com medo e violência. A invasão turca do norte da Síria colocou o campo em perigo e a vida de seu bebê em risco.

A história de como seu governo - e outros ao redor do mundo - decidiriam o destino das mulheres e crianças do Estado Islâmico estava rapidamente se tornando um teste histórico de que material os países do Ocidente e além eram feitos: eles poderiam permanecer fiéis aos princípios dos quais se vangloriavam e ainda manter o dever de proteger seu povo?

Em 2014, duas semanas após seu aniversário de 16 anos, Bint Fatma partiu para o califado, disfarçando sua jornada como uma viagem escolar, segundo sua irmã mais velha, Meriam. A turma de Bint Fatma estava indo para a Bélgica, disse ela à família, que não tinha motivos para suspeitar. Ela esteve em Berlim no ano anterior, enviando à família fotos dela usando o véu muçulmano, cobrindo a cabeça e os ombros, algo que adotara recentemente.

Sua mãe, imigrante marroquina, ligou várias vezes para o celular de Bint Fatma para verificar sua viagem escolar. Quando não obteve resposta, não soou o alarme de imediato. Mas quando a jovem não voltou para casa na sexta-feira, a intranquilidade da família se aprofundou a cada hora.

A família se considerava bastante normal. A irmã disse que celebravam feriados muçulmanos e sua mãe usava um lenço tradicional na cabeça, mas as três filhas não eram abertamente religiosas. Bint Fatma mal conseguia falar árabe e se esforçou para ler o Alcorão. Os professores disseram ter notado uma mudança no comportamento dela, mas viram pouco motivo de preocupação.

Quando Bint Fatma vestiu pela primeira vez um véu muçulmano em um dia de verão em sua cidade natal, Meriam perguntou: “O que você está vestindo? Está quente”. Bint Fatma não respondeu.

Na entrevista, Bint Fatma disse que ela encarava o califado como uma utopia religiosa. “Eu realmente vim por leis islâmicas, é isso”, disse. A autoridade de inteligência disse que ela também viajou para a Síria, provavelmente ciente de que em breve se casaria com um holandês radicalizado com quem estava conversando online.

No domingo, depois que Bint Fatma deixou a Holanda, ela telefonou para a mãe da fronteira entre a Turquia e a Síria, segundo Meriam. “Onde você está?” a mãe perguntou. “Em casa”, disse Bint Fatma.

Dentro de um ano, ela estava dizendo à sua família que eles estavam traindo sua religião e vivendo em uma terra de apóstatas. Quando as bombas suicidas do Estado Islâmico explodiram em um aeroporto de Bruxelas ou em um teatro parisiense lotado, Bint Fatma disse à irmã que as vítimas eram pessoas “incrédulas”.

Até o final de 2016, o governo holandês a havia rotulado oficialmente de terrorista.

Apenas alguns países repatriaram grande número de mulheres afiliadas ao Estado Islâmico. O Casaquistão e a Indonésia, por exemplo, buscaram reabilitar suas cidadãs e depois reintegrá-los à sociedade. Muito mais países se envolveram em duros debates públicos para saber se suas mulheres - e até seus filhos - mereciam ser recuperadas e a ameaça que poderiam representar se fossem.

Em Roterdã, recentemente, Andre Seebregts, um dos advogados mais importantes por trazer para casa mulheres detidas na Síria, folheou as impressões de alguns de seus e-mails e mensagens de mídia social.

"Este é um da semana passada", ele mostrou em seu escritório. “Você não é humano. Você é um rato”, ele leu em uma missiva carregada de palavrões. Outros o chamam de câncer e tumor. “Isso foi depois que eu participei de um programa de entrevistas com outro advogado”, explicou.

"E depois tem isso, como você chama isso? Um laço?" disse, colocando uma foto da corda do carrasco recebida no Twitter.

Seebregts representa Bint Fatma e outras 17 mulheres detidas na Síria em um processo judicial de alto nível, das 22 que lutam para voltar à Holanda com seus 56 filhos.

As autoridades de inteligência holandesas alertaram que o papel das mulheres no EI não deve ser subestimado e as que escolheram permanecer no califado por mais tempo poderão ser as mais perigosas. “Essas mulheres estão expostas à ideologia jihadista e à violência há mais tempo e construíram uma rede jihadista internacional”, disse um relatório de 2017. “É provável que muitos deles mantenham suas ideias e conexões jihadistas após o retorno à Holanda”.

Para os políticos que avaliam o potencial de retaliação política e as autoridades de segurança que avaliam riscos, os desafios são muitos.

Como as autoridades de segurança estrangeira geralmente não conseguem ou não querem visitar os campos de deslocados do nordeste da Síria, há poucas chances de investigar se as mulheres continuam comprometidas com a missão extremista do EI ou se estão arrependidas ou talvez elas mesmas sejam vítimas. Também não está totalmente claro quem está nos campos, administrado pelas Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos EUA - por exemplo, quantas mulheres holandesas estão detidas ou mesmo quem conta como holandesa. Embora Bint Fatma tenha nascido e sido criada na Holanda, ela não é oficialmente holandesa, pois deixou o país antes de ter a chance de reivindicar sua cidadania. Mas seu primeiro filho, que agora tem 4 anos e cujo falecido pai era holandês, é um cidadão holandês.

As crianças apresentam uma questão ainda mais assustadora. Mais de dois terços das 70 mil pessoas mantidas em Al-Hol são menores, a grande maioria com menos de 12 anos. Muitas têm dupla cidadania, nascidas de pais de diferentes origens.

O Instituto Egmont, com sede em Bruxelas, calculou recentemente que existem pelo menos 90 crianças holandesas na Síria e no Iraque. As autoridades de inteligência colocam o número de um “link holandês” em 175.

Os advogados holandeses encarregados de trazê-los para casa apontam para uma “análise de segurança de longo prazo” realizada em maio de 2018 pelo Coordenador Nacional de Contraterrorismo e Segurança. Ele observou que metade das crianças tem menos de 4 anos e não conseguir recuperá-las representaria mais uma ameaça à segurança nacional.

“Essas crianças são tão jovens que a doutrinação ainda não foi possível”, disse uma cópia da análise vista pelo Washington Post. “Se um retorno não ocorrer, essas crianças podem representar um risco mais tarde na vida.”

Em fevereiro, o califado havia retrocedido de um território do tamanho do Reino Unido para uma aldeia de tendas montadas apressadamente. As FDS apoiadas pelos EUA tinham o lugar cercado. Bint Fatma foi uma das últimas a sair.

Dentro da vila síria de Baghouz, a luta parecia quase apocalíptica. Explosões abalavam a terra. Os corpos ficavam onde caíam. Do outro lado do Rio Eufrates, guardas de fronteira iraquianos mataram homens que tentaram escapar, e a água ficou vermelha de sangue.

Bint Fatma disse que saiu do califado em 28 de fevereiro, quatro anos e meio após sua chegada e ter tido um filho com um combatente que acabou morto. (Ela logo descobriria que também estava grávida de um combatente sírio, com quem se casou depois.) Milhares de mulheres e crianças já haviam partido.

Os suspeitos foram levados para a prisão quando suas famílias foram transportadas para Al-Hol, a 300 quilômetros ao norte. Quando Bint Fatma e seu filho chegaram lá, a população do campo havia aumentado de 10 mil para 55 mil pessoas, e um desastre humanitário estava se formando. Os trabalhadores de ajuda humanitária ficaram impressionados. Centenas de crianças morreram no caminho noturno para o campo.

Em abril, mais de 9 mil mulheres e crianças estrangeiras foram segregadas atrás de cercas de arame em um local bem guardado conhecido como "anexo". Seus habitantes estavam entre os mais radicais do campo, disseram oficiais e mulheres de dentro a repórteres.Este era o novo lar de Bint Fatma.

Com o calor crescente do verão veio a raiva, depois o medo. As mulheres mais radicais do campo começaram a policiar o comportamento de outras pessoas. Os rostos devem ser cobertos, disseram eles. Luvas usadas o tempo todo. Infratores foram punidos durante a noite. Barracas foram queimadas. Uma adolescente azeri foi estrangulada por sua avó por tentar abandonar o niqab que lhe cobria a cabeça. Havia rumores sobre uma mulher russa vista pela última vez quando os novos executores do campo apareceram na porta de sua barraca.

“Eles foram embora com ela”, lembrou Bint Fatma durante a entrevista de julho. “Ninguém sabia para onde ela foi.”

Na Holanda, o debate público sobre o futuro de mulheres como ela estava aumentando, mas nenhuma autoridade holandesa a visitou, apenas seu advogado, Seebregts. Ela implorou por ajuda quando ele a encontrou: “Porque eu sou tão jovem, eu fui tão jovem”, ela se lembrou de ter dito a ele.

Reconhecendo que provavelmente seria presa ao retornar à Holanda, viu a perspectiva de ser abandonada na Síria como algo pior, especialmente por causa de seu filho. "Ele acha normal ver armas, ouvir tiros de manhã”, disse Bint Fatma, enquanto o garoto ansioso tentava se enrolar nas dobras de sua túnica.

A invasão da Turquia no norte da Síria, no início de outubro, e a ofensiva contra forças curdas rivais, provocou o temor no campo. À medida que as milícias apoiadas pela Turquia avançavam, grupos internacionais de ajuda externa saíram de Al-Hol e de outros campos, temendo por sua segurança.

Dentro de Al-Hol, os boatos cresciam. Algumas mulheres disseram a Bint Fatma que o mercado de alimentos estava prestes a fechar. Outros falaram de novos avanços das forças do governo sírio, que buscavam recuperar o território perdido durante a longa guerra civil do país. Outros alertaram quem que maridos presos seriam mortos e provavelmente as mulheres seriam estupradas.

“Estou com muito medo”, disse Bint Fatma em entrevista no mês passado. Ela acrescentou: “Se nosso país não nos pegar de volta, tentaremos fazer de tudo para escapar deste campo, mesmo que precisemos caminhar pelo deserto".

As tentativas de sair dos campos de detenção aumentaram muito, com um número crescente de mulheres escapando pelas frágeis cercas de arame quando a noite cai. Duas mulheres holandesas no campo de Ain Issa, nas proximidades, conseguiram fugir, atravessando a Turquia e indo para a Embaixada da Holanda em Ancara, capital turca, na esperança de serem levadas de volta.

Na Holanda, o gabinete do governo e os serviços de segurança resistem aos esforços para repatriar qualquer pessoa suspeita de ter vínculos com o Estado Islâmico ou seus filhos. O primeiro-ministro Mark Rutte, que em 2015 disse preferir que os membros do EI “morressem no deserto” em vez de voltar, permaneceu firmemente contra. Havia mais simpatia no Parlamento e no público, mas os oponentes ainda eram a maioria. Uma pesquisa mostrou que 60% dos cidadãos holandeses rejeitavam a ideia de trazer de volta até mesmo crianças com menos de 6 anos.

“É um debate emocional”, disse Marion van San, pesquisadora da Universidade Erasmus de Roterdã, que escreveu um livro sobre famílias holandesas e belgas do Estado Islâmico. Por seu contato com as mulheres nos campos, ela estimou que apenas 10% rejeitariam a ideologia do Estado Islâmico.

"Mas, mesmo assim, você não pode punir uma criança quando a mãe ainda está apoiando o EI", disse ela. “Você não pode dizer que não pode ter permissão para voltar à Holanda. Depois, os castiga novamente pelo que as mães fazem ou pelo que as mães pensam.”

Sjoerd Sjoerdsma, um parlamentar do partido Democratas 66, reconheceu que pessoas como Bint Fatma haviam rejeitado muito do que a Holanda defende.

“São pessoas que cometeram horríveis, talvez os piores atos que você pode cometer como ser humano”, disse ele em entrevista. Mas ele continuou: “Há outro cenário que será profundamente impopular na Holanda. E essas pessoas retornam ao radar para a Europa e a Holanda e cometem atos terroristas em nosso solo”.

O caso contra mulheres e crianças seria mais forte se as mulheres não recuassem, afirmou. “Existe uma clara necessidade de levar essas pessoas de volta aqui para pelo menos saber onde elas estão, mantê-las em detenção e levá-las a julgamento”, disse.

Em meados de novembro, um juiz holandês decidiu no caso apresentado pelo advogado de Bint Fatma que a Holanda tinha de fazer o possível para levar as crianças para casa. Isso significava repatriar as mulheres também, se isso era o necessário para trazer de volta as crianças.

“As crianças não podem ser responsabilizadas pelas ações de seus pais, por mais graves que sejam”, afirmou o tribunal. “As crianças são vítimas de seus pais.”

A declaração acrescentou que as mulheres "estavam cientes dos crimes cometidos pelo [Estado Islâmico] e deveriam ser julgadas”.

A vitória durou pouco. O governo holandês recorreu e, em semanas, a decisão foi anulada. O tribunal superior aceitou o argumento do governo de que a decisão de repatriar mulheres e crianças deve ser política e os juízes não devem fazer política externa ou diplomática.

Para Seebregts, foi uma reversão inesperada.

“Nosso argumento se resume no fato de que, se houver uma séria ameaça aos direitos humanos fundamentais dos cidadãos holandeses, o governo holandês é obrigado a fazer tudo o que puder para impedir isso”, disse ele. “As autoridades holandesas, neste caso, podem fazer isso com relativa facilidade. E isso só pode ser feito de uma maneira: tirando as mulheres e as crianças da situação na qual estão."

Seebregts agora está apelando à suprema corte holandesa. Ele pediu que a decisão fosse agilizada, dada a situação urgente nos campos, e disse que espera uma decisão até o próximo mês.

Em sua caixa de correio, há um e-mail que diz: “Se houver um ataque na Holanda cometido pela escória que você está tentando trazer aqui, o sangue estará em suas mãos. Lembre-se disso”.

Ele diz que sua consciência está limpa.

"Eu realmente espero que isso não aconteça, mas o que sinto é que, do ponto de vista da segurança nacional, essa é a coisa mais segura que podemos fazer", disse. "Esta não é apenas a opinião de alguns advogados adicionais."

Em Al-Hol, as contrações de Bint Fatma começaram. Ela estava apavorada. Durante o nascimento de seu primeiro filho, ela havia perdido muito sangue e, na pequena tenda no deserto, uma experiência igual poderia significar perder o bebê - ou pior.

Não havia medicação. Uma amiga cobriu o colchão com um plástico. Se a tenda fosse maior, Bint Fatma teria se levantado e andado. Em vez disso, ela agarrou um dos suportes da tenda com tanta força que quase derrubou a estrutura sobre suas cabeças. Seu filho nasceu após seis horas.

Bint Fatma estava exausta; o garoto de 4 anos mal podia esperar para contar às pessoas. Depois que o bebê foi lavado e embrulhado, seu irmão entrou para beijá-lo, um momento de ternura, pois a situação da família parecia pior do que nunca.

Apertando o recém-nascido com força durante a entrevista, Bint Fatma estava exausta. "Só espero que a Holanda nos leve de volta, eu terminei”, disse ela. “Eu estou tão acabada.”

Ela começou a explicar ao filho mais velho que o retorno para casa pode resultar em sua prisão. Ele entende, ela diz, mas também quer conhecer a avó e pular na piscina da cidade natal que sua mãe descreveu nas histórias de ninar.

Com o inverno chegando, Bint Fatma às vezes pode ver sua respiração piorando durante a noite. A criança está doente. O menino mais velho fala pouco e só agora está aprendendo árabe do Alcorão na tenda de outra mulher.

Nas palavras que ele encontra, ele diz a ela: “Mamãe, eu quero ir para a vovó. Eu quero ir agora.Deixe o avião vir?" / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO