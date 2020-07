Na Eslovênia, estátua de Melania Trump é incendiada e removida

Uma escultura em tamanho real da primeira-dama americana Melania Trump, esculpida em uma árvore na Eslovênia por um artista local usando uma serra elétrica no ano passado, foi incendiada em 4 de julho, segundo seu criador. Desde então, foi retirado de sua posição nas margens do rio Sava, perto da cidade natal da primeira dama, Sevnica.

A derrota ocorreu no mesmo dia em que o presidente Donald Trump proferiu um discurso à sombra do Monte Rushmore, um monumento aos presidentes dos EUA, condenando o vandalismo de esculturas públicas por manifestantes que tentavam enfrentar o racismo.

A escultura de Melania, que mostra a primeira-dama vestida em um vestido azul, com o rosto enrugado, lábios franzidos e membros grossos, provocou reações variadas após a sua inauguração no ano passado.

Ninguém, incluindo a galeria de arte que a apresentou, parecia saber se a estátua era uma paródia ou deveria ser levada a sério, informou o Washington Post na época.

Alguns moradores o compararam a um Smurf, ou observaram que a roupa azul era semelhante ao traje azul-pó que Melania usava no Dia da Inauguração em 2017.

"Eu acho que é a beleza disso, que ninguém pode responder à pergunta: é sério? É uma piada?" O curador alemão Lukas Feireiss, que estudou o trabalho do artista Brad Downey, o artista americano que encomendou a peça, disse ao The Washington Post. O escultor Ales Zupevc esculpiu a figura.

A polícia do país disse que uma investigação está em andamento. Downey disse à Reuters que queria conversar com os responsáveis.

"Quero saber por que eles fizeram isso", disse ele.

Semanas após a estátua da primeira-dama ter sido erguida no ano passado, uma polêmica representação do Presidente Trump com um rosto de aparência severa, com um rosto bastante severo, cabelos amarelos e gravata vermelha também apareceu na Eslovênia, mas rapidamente foi ameaçada por pessoas prometendo destruí-lo.

Em janeiro, incendiários atiraram-na para uma fogueira e a reduziram a restos carbonizados.

A tocha e a remoção da escultura de Melania em 4 de julho ocorreram em meio a uma onda de derrubadas de estátuas que começou durante protestos nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, juntamente com um esforço para confrontar, em vez de monumentalizar histórias de violência e opressão.

Nos EUA, muitas estátuas confederadas foram derrubadas nas últimas semanas, em meio a manifestações contra a injustiça racial e a brutalidade policial.

Em 19 de junho, manifestantes derrubaram a estátua do general confederado Albert Pike, perto da Praça do Judiciário, em Washington, cantando "vidas negras são importantes".

Na Grã-Bretanha, manifestantes que se reuniram em protestos anti-racistas em Londres pediram ao país que enfrentasse seu papel no tráfico de escravos e desfiguraram uma estátua do líder da guerra Winston Churchill, chamando o ex-primeiro-ministro de racista. Procurando proteger a estátua, funcionários colocaram a instalação em uma caixa de madeira protetora.

Em Bristol, os manifestantes do Black Lives Matter derrubaram uma estátua do filantropo, político e comerciante de escravos britânico do século XVII Edward Colston e despejaram o monumento em um porto, enquanto os espectadores aplaudiam e compartilhavam vídeos nas mídias sociais.

Bélgica, Brasil, França, Portugal e outros países viram estátua semelhante tombando por manifestantes.

No mês passado, o presidente Trump disse que assinou uma ordem "forte" para proteger monumentos no país, enquanto manifestantes se reuniam perto da Casa Branca pedindo a remoção de uma estátua do ex-presidente e proprietário de escravos Andrew Jackson, conhecido por seu tratamento severo ao indígena Americanos. /WP