O que significa a ordem de Trump para regular as redes sociais

Charlie Savage / The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quinta-feira, 28, uma ordem executiva para regular redes sociais, o que ele definiu como uma “tentativa de eliminar o viés político” por parte das maiores plataformas de mídia social do país. Sua diretriz ocorre dias depois de o Twitter direcionar os usuários de alguns dos tuítes do presidente para artigos de notícias que verificaram suas alegações, uma medida que Trump disse ser uma forma de censura.

Grande parte da ordem do presidente consiste em reclamações sobre empresas de mídia social e seus esforços para sinalizar ou remover conteúdo considerado inapropriado.

O que protege as empresas de mídia social?

Uma lei de 1996, a Seção 230 da Lei de Decência das Comunicações, basicamente impede que as pessoas processem provedores de um "serviço de computador interativo" por difamação, se os usuários postarem mensagens difamatórias em suas plataformas.

Ele afirma que os operadores intermediários de sites - uma categoria que varia de gigantes de mídia social como Twitter, Facebook e YouTube a blogs que permitem que os leitores postem comentários - não serão tratados como editor ou mediador por disponibilizar as postagens de outras pessoas.

Uma provisão relacionada também protege os sites de processos que os acusam de interromper o conteúdo de forma injusta. Isso lhes confere imunidade às decisões de "boa-fé" de remover ou restringir os materiais que consideram "obscenos, nocivos, lascivos, sujos, excessivamente violentos, assediadores ou censuráveis, independentemente de esse material ser ou não constitucionalmente protegido".

Como a ordem executiva altera essa proteção?

Altera ao apresentar uma exceção à imunidade legal dos sites. A ordem argumenta que, se um site restringir o acesso ao conteúdo de outras pessoas e for além de remover os tipos de conteúdo censurável detalhados na lei, ele deve ser considerado um editor e não uma plataforma neutra - perdendo assim sua imunidade legal de ações judiciais.

Se essa visão fosse a lei, isso significaria que as empresas de mídia social poderiam ser processadas por conteúdo difamatório que outras pessoas publicam em suas plataformas. Por exemplo, porque Trump usou o Twitter para falsamente insinuar que o apresentador Joe Scarborough assassinou um assessor do Congresso em 2001, Scarborough poderia, em teoria, acusar o Twitter de difamação - se ele também pudesse argumentar que o Twitter teve conduta editorial na publicação de Trump.

Mesmo sob da ordem executiva, esses processos podem fracassar: um tribunal deveria primeiro decidir que a empresa de mídia social havia se envolvido em conduta editorial suficiente para perder sua imunidade. Mas o pedido pode desencorajar essas empresas de assumir um papel ativo na curadoria do conteúdo de suas plataformas - e aumentar o risco e o custo de fazer negócios.

Como a ordem tenta impor esse entendimento?

Ao desencadear um pedido para que a Federal Communications Commission publique uma regra para "esclarecer" se a lei de imunidade contém implicitamente a exceção que Trump deseja. Especificamente, o pedido instrui o Departamento de Comércio a solicitar ao FCC, que regula as empresas de mídia, que desenvolva regulamentos que tratem se as empresas de mídia social perdem a imunidade da Seção 230 se restringirem o acesso ao material publicado de má-fé.

Isso pode incluir ações “enganosas ou inconsistentes com os termos de serviço de um fornecedor", afirmou o pedido. O FCC é uma agência independente fora do controle de Trump. Seu painel de cinco membros tem três nomeados republicanos e dois democratas.

Essa regra faria alguma diferença legal?

Provavelmente não. Primeiro, embora o FCC supervisione partes da lei de comunicações, como regras para as empresas de telefonia, a ordem não explica por que a agência teria algum papel na interpretação da Seção 230. Os tribunais, e não o FCC, lidam com ações judiciais.

Além disso, os tribunais têm sido céticos quanto às alegações de que o FCC tem autoridade implícita para regular assuntos não expressamente concedidos pelo Congresso, mesmo quando eles estão mais intimamente relacionados às suas principais responsabilidades do que neste caso, disse Ellen Goodman, professora de direito da Universidade Rutgers, especializada em comunicação digital e questões de liberdade de expressão.

"Isso é apenas barulho", disse ela, acrescentando: "Não é uma pergunta difícil. Não é uma brincadeira. É óbvio que o FCC não tem jurisdição."

Finalmente, os regulamentos da agência não podem substituir um estatuto promulgado pelo Congresso. A lei, por sua vez, oferece aos sites uma ampla margem de manobra para restringir ou remover posts que consideram ruins, incluindo uma categoria abrangente de posts que consideram "censuráveis".

Ainda assim, a ordem pode dar início a um debate sobre políticas e o Congresso pode mudar o estatuto. A ordem também instrui o procurador-geral William Barr a desenvolver um projeto de lei para ser avaliado pelo Congresso, para reduzir as proteções legais que a Seção 230 concede às poderosas empresas de tecnologia.

O que Trump quer considerar 'edição inadequada'?

A ordem executiva não explica isso em detalhes. Dado o momento e o contexto da ordem, presume-se que Trump esteja tentando impedir o Twitter de sinalizar seus tweets como imprecisos. A ordem reclama que ele foi escolhido, e Trump disse a repórteres que os rótulos de verificação de fatos do Twitter eram "ativismo político".

Mas não ficou claro como os detalhes da mudança prevista pela ordem executiva se enquadram claramente nessa queixa. O Twitter não removeu ou restringiu as mensagens de Trump.

Mas o governo há muito tempo pensa na ideia de atingir empresas de mídia social, e um rascunho anterior da ordem executiva, que não continha parte da linguagem dos rótulos de verificação de fatos do Twitter, sugeria que uma versão havia sido redigida há algum tempo. A ordem faz referências a reclamações de que as empresas suprimem conteúdo ou usuários com base em opiniões políticas.

Alguns conservadores expressaram uma teoria de que o Twitter suprime suas postagens por razões políticas, escondendo-as de outros usuários, mesmo que seus escritores ainda possam vê-las - uma suposta prática que se encaixaria mais de perto na noção de restringir enganosamente o acesso ao conteúdo postado. A empresa negou, mas Trump endossou a acusação em julho de 2018 e prometeu investigar.

O que mais a ordem executiva faria?

A ordem abre várias revisões que poderiam resultar em algum tipo de ação posterior. Trump exigiu que o chefe de cada departamento executivo e agência produzisse um relatório sobre quanto dinheiro publicitário gastava em plataformas online.

O Departamento de Justiça deve então analisar se essas plataformas impõem "restrições de liberdade de expressão baseadas em pontos de vista" para avaliar se há lugares "problemáticos" para o discurso do governo - uma ameaça implícita à proibição de marketing financiado pelos contribuintes.

O presidente também acionou duas revisões que contemplam uma ação eventual para proibir as plataformas de mídia social de restringir o acesso às mensagens dos usuários de maneiras que as empresas de tecnologia não divulgam.

Ele pediu à Comissão Federal de Comércio para examinar essa questão e pediu ao Departamento de Justiça que convocasse um grupo de trabalho com procuradores gerais do estado sobre se eles poderiam usar as leis estaduais para resolvê-lo.