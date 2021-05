Pelo 2º dia consecutivo, Índia registra mais de 4 mil mortes; aumenta apelo por bloqueio nacional

MUMBAI - As mortes por covid-19 na Índia aumentaram em mais de 4 mil pelo segundo dia consecutivo neste domingo, 9, enquanto os apelos para um bloqueio nacional para conter a disseminação do vírus também aumentam. O Ministério da Saúde da Índia relatou 4.092 mortes nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortos para 242.362. Os novos casos aumentaram em 403.738, pouco menos do recorde e aumentando o total desde o início da pandemia para 22,3 milhões.

A Índia foi duramente atingida por uma segunda onda da covid-19, com casos e mortes atingindo níveis recordes a cada dois dias. Com uma escassez aguda de oxigênio e leitos em muitos hospitais e necrotérios e crematórios transbordando, os especialistas afirmam que os números reais de casos e mortes de covid-19 podem ser muito maiores.

Muitos estados indianos impuseram bloqueios rígidos no mês passado para conter o aumento de infecções, enquanto outros anunciaram restrições ao movimento público e fecharam cinemas, restaurantes, pubs e shopping centers. Neste domingo, a capital nacional da Índia, Nova Delhi, e o estado de Uttar Pradesh, ao norte, prorrogaram suas regras de bloqueio e toque de recolher até 17 de maio. Mas a pressão está aumentando sobre o primeiro-ministro Narendra Modi para anunciar um bloqueio nacional semelhante ao imposto durante a primeira onda do ano passado.

No sábado, foram relatados 401.078 casos confirmados, incluindo um recorde de 4.187 mortes. O aumento de casos no país atinge também estados do sul. Com mais de 300 mil registros, a capital de Karnataka, Bengaluru, tem o maior número de casos positivos de qualquer cidade indiana. Mas especialistas alertam que o pior ainda está por vir, pois a terceira maior cidade da Índia sofre com a escassez de oxigênio, hospitais lotados e crematórios lotados.

A Associação Médica Indiana (IMA), o órgão guarda-chuva de todos os médicos e cirurgiões convencionais, pediu um bloqueio "completo, bem planejado e pré-anunciado" em todo o país, em vez de toques de recolher noturnos "esporádicos" e restrições impostas pelos estados para um alguns dias de cada vez. "O IMA está surpreso ao ver a letargia extrema e as ações inadequadas do ministério da saúde no combate à crise agonizante nascida da segunda onda devastadora da pandemia", disse o órgão em um comunicado no sábado.

Modi já está lutando contra as críticas por permitir uma grande reunião em um festival religioso e por realizar grandes comícios eleitorais nos últimos dois meses, embora os casos de covid-19 estivessem aumentando. A Índia relatou no sábado o maior número de mortes por covid-19 em um único dia, de 4.187 mortes.

O Institute for Health Metrics and Evaluation estima que o país verá 1 milhão de mortes por covid-19 até agosto. O suporte tem chegado de todo o mundo na forma de cilindros e concentradores de oxigênio, ventiladores e outros equipamentos médicos para hospitais lotados. /Reuters