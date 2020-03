Polícia da África do Sul usa balas de borracha para dispersar aglomeração

LEIA TAMBÉM > África do Sul registra primeiras mortes por coronavírus no país

JOANESBURGO - A polícia sul-africana disparou balas de borracha no sábado, 27, para dispersar centenas de pessoas no comércio de Joanesburgo, violando o confinamento imposto para conter o coronavírus.

Clientes, pelo menos 300, incluindo mulheres e crianças, estão na fila desde a manhã em frente a um supermercado de alimentos, no coração da maior cidade do país, sem respeitar as instruções a distância.

Chegando a bordo de vários veículos, os policiais abriram fogo com balas de borracha para dispersar a multidão, antes de organizar uma nova fila, desta vez respeitando as distâncias com chicotadas.

Com 1.170 casos e uma morte oficialmente registrada de acordo com o último balanço, a África do Sul é o país mais afetado pela pandemia na África. / AFP