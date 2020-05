Policial envolvido em morte de homem negro nos EUA é detido

MINNEAPOLIS, EUA - O policial americano Derek Chauvin que aparece em um vídeo ajoelhando sobre o pescoço de George Floyd, um homem negro algemado que morreu após essa abordagem policial, foi preso nesta sexta-feira, 29, e acusado de assassinato em terceiro grau.

A prisão foi feita em meio à explosão de protestos e tumultos que tomou várias cidades americanas. No vídeo, o policial mantém Floyd nessa posição por ao menos cinco minutos, enquanto ele grita: "Não consigo respirar!" antes de morrer.

Leia Também Em Minneapolis, violência e apelos por justiça se misturam em protestos

Segundo a CBS Minnesota, a prisão foi anunciada pelo comissário do Departamento de Segurança Pública do Estado, John Harrington. Chauvin já havia sido demitido em conexão com a morte ocorrida no dia 25 em Minneapolis. Ele trabalhava na polícia havia 19 anos.

As acusações contra o policial foram apresentadas pelo procurador do Condado de Hennepin, Mike Freeman.

Protestos turbulentos e, em alguns casos, violentos irromperam nos Estados Unidos na quinta-feira à noite pela morte de Floyd. Manifestantes danificaram edifícios, bloquearam o tráfego e exigiram justiça para Floyd e outras vítimas de violência policial.

Tiroteios ocorreram em várias cidades, incluindo Louisville, onde a polícia diz que sete pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros com dezenas de disparos.