Primeiro-ministro peruano não renuncia, apesar da dissolução do Executivo

LIMA - O primeiro-ministro do Peru, Ántero Flores-Aráoz, afirmou que permanecerá no cargo por "lealdade" ao presidente Manuel Merino, apesar da renúncia da maioria de seus ministros. No sábado, 14, pelo menos duas pessoas morreram em um protesto realizada em Lima contra o governo e o Congresso peruanos.

“Se o presidente for embora, é claro que irei com ele, mas ele tem minha lealdade e não posso deixá-lo sozinho”, disse Flores-Aráoz em entrevista ao RPP Notícias. No entanto, o chefe de gabinete indicou que estava tentando se comunicar com Merino, mas não sabia "o que estava fazendo".

Quando questionado por jornalistas o que ele pediria ao presidente, o primeiro-ministro simplesmente disse "para atender o telefone". Além disso, negou saber que vários ministros já haviam tornado pública a sua renúncia por não a terem comunicado e, por isso, os convocou para uma reunião de emergência.

“Você tem que ter dignidade e eu tenho, se ele (Merino) ficar, estou com ele, se ele for embora, eu vou com ele”, repetiu o ex-legislador veterano em entrevista que logo gerou risadas e desprezo massivo nas redes sociais.

Flores-Aráoz informou que horas antes esteve com Merino revisando "toda a situação de violência que ocorria nas ruas" no sábado durante as manifestações. Acrescentou que decidiram "realizar uma investigação muito aprofundada" porque havia "informações não corroboradas e contraditórias" sobre os graves incidentes ocorridos no protesto contra o governo.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades sanitárias, os confrontos entre manifestantes e a Polícia Nacional durante a marcha deixaram cerca de 63 feridos e pelo menos dois jovens mortos a tiros com chumbo.

O presidente do Congresso, Luis Valdez, solicitou no sábado a renúncia de Manuel Merino à presidência do Peru antes que a Assembleia Legislativa se reúna neste domingo para avaliar sua destituição.

"Amanhã (domingo) temos que avaliá-la na reunião de porta-vozes, mas peço ao sr. Merino que avalie sua renúncia imediata", declarou Valdez no Canal N. O presidente do Congresso juntou-se, desta forma, aos massivos pedidos feitos por líderes políticos e candidatos à presidência peruana após a violenta repressão governamental contra as manifestações de cidadãos.

Valdez, que assumiu a presidência do Congresso na terça-feira passada depois que Merino tomou posse como presidente do Peru, confirmou que convocou uma reunião "antecipada" do Conselho de Porta-vozes do Congresso para tomar uma decisão sobre o futuro do presidente./EFE