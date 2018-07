Secretário do Brexit sugere que Reino Unido não pagará multa à UE se ficar sem acordo comercial

LONDRES - O novo secretário britânico do Brexit, Dominic Raab, sugeriu que o Reino Unido não pagará a multa de divórcio à União Europeia se o bloco não concordar com uma proposta de acordo comercial com o país. Em entrevista ao Sunday Telegraph, o ministro diz que deverá haver "condições" para garantir a quitação da taxa, estipulada em 39 milhões de libras.

"Você não pode ter um lado cumprindo a sua parte e o outro atrasando ou falhando em cumprir a sua", disse. "Por isso, acho que devemos ter a certeza que haverá algumas condições entre os dois lados."

Raab é o atual responsável pelas negociações entre o gabinete da primeira-ministra Theresa May e Bruxelas. Ele assumiu o cargo após a renúncia de David Davis, que pediu demissão em resposta às propostas de Londres para a saída do bloco, consideradas muito leves e desvantajosas para o Reino Unido.

A política de um "Brexit" menos duro inclui um acordo de livre comércio com a União Europeia, mas o tratado ainda está longe de ser firmado com o bloco europeu e enfrenta oposição de membros do próprio partido conservador de May. //ASSOCIATED PRESS