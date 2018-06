Sete adolescentes sofrem overdose em escola particular na Austrália

GOLD COAST, AUSTRÁLIA - Sete adolescentes precisaram ser encaminhados a um hospital após sofrerem overdose nas dependências de uma escola particular na Austrália na quarta-feira 21. Dois já foram liberados e cinco ainda estão internados.

Todos os envolvidos são homens, e segundo a polícia alguns deles, com 14 e 15 anos, estão em estado crítico. O Hospital Universitário Gold Coast não informou o quão grave é a situação, mas em nota disse que os pacientes estão estáveis e melhorando progressivamente.

Os estudantes estavam na escola St. Stephen College, perto da cidade litorânea de Gold Coast. O estado de saúde dos adolescentes foi percebido pelos funcionários, que acionaram os serviços de emergência.

O detetive Greg Aubort disse à imprensa local que os garotos fizeram uso de drogas ilícitas e de muito impacto no organismo. A polícia informou que o grupo consumiu as substâncias por algumas horas até que surtisse os efeitos. "Nenhuma droga ilícita é segura. É perigoso e este é um clássico exemplo do que pode acontecer quando crianças ultrapassam os limites."

A polícia está investigando como o grupo obteve as drogas, quanto tinham e de qual quantidade fizeram uso. “Vamos seguir a linha do quanto foi ingerido, mas por enquanto alguns claramente não podem falar”, adiantou Aubort.

O diretor da escola passou a noite no hospital acompanhando os alunos e as famílias. / Associated Press

