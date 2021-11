Sobe para 40 o total de mortes em protestos contra o golpe militar no Sudão

Subiu para 40 o número de civis mortos na repressão às manifestações contra o golpe de Estado de 25 de outubro no Sudão. Neste sábado, 20, foi confirmado o óbito de um adolescente que havia sido ferido três dias antes, informou um sindicato de médicos pró-democracia.

Leia Também Reprimidos, sudaneses organizam resistência a golpe militar

Em 25 de outubro, o general Abdel Fattah al Burhan, chefe do Exército e autor do golpe, tomou o o governo ordenando a prisão de quase todos os civis do poder, dando fim uma uma coalizão formada por civis e militares e decretando estado de emergência.

Desde então, protestos contra o Exército tomaram as ruas, em especial em Cartum. Os manifestantes exigem o retorno ao poder de um governo civil. Os atos têm sido duramente reprimidas pelas forças de segurança.

A quarta-feira, 17, foi o dia mais sangrento, com 16 mortos. A maioria dos óbitos ocorreu em Cartum norte, periferia ligada à capital por uma ponte sobre o Nilo, conforme informação de um sindicato de médicos pró-democracia. A vítima deste sábado foi baleada na quarta.

"Um adolescente de 16 anos foi gravemente ferido a bala na cabeça e na perna em 17 de novembro e se tornou um mártir", declarou o sindicato, em um comunicado.

A polícia afirma que 89 militares ficaram feridos e garante que nunca abriu fogo contra os manifestantes. Segundo as forças policiais, que tem um balanço bastante diferente, até o momento, houve um morto e 30 feridos, pelo uso de gás lacrimogêneo. / AFP