Túmulos no Vaticano onde poderiam estar restos mortais de jovem desaparecida se revelam vazios

CIDADE DO VATICANO - O Vaticano afirmou que os dois túmulos do cemitério teutônico de Roma onde poderiam estar os restos mortais de Emanuela Orlandi, jovem desaparecida há 36 anos, estavam vazios. Os túmulos haviam sido abertos nessa quinta-feira, 11, após o advogado da família receber uma carta indicando sua suposta sepultura.

Orlandi desapareceu em 1983, aos 15 anos de idade, enquanto voltava para casa. Ela era filha de um funcionário da Santa Sé, cidadã do Vaticano e residia dentro dos muros do menor país do mundo, mas até hoje não se sabe seu paradeiro.

A Santa Sé anunciou, porém, que não só os túmulos não contêm os restos mortais de Emanuela Orlandi, mas também não contêm os de duas princesas que deveriam estar enterradas no local. "As buscas tiveram um resultado negativo: nenhum resto humano, nem urna funerária, foram encontrados", anunciou em um comunicado o diretor de comunicação do Vaticano, Alessandro Gisotti.

O túmulo da princesa Sophie von Hohenlohe (morta em 1836) revelou um vasto cômodo subterrâneo vazio, de quatro metros quadrados. A sepultura de Charlotte-Frédérique de Mecklembourg (morta em 1840) também estava vazio.

As famílias das duas princesas, que autorizaram a abertura dos túmulos, "foram informadas da conclusão das buscas", indicou o Vaticano.