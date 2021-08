Mais de 60 países fazem apelo para que afegãos e estrangeiros possam deixar o Afeganistão

WASHINGTON - Os Estados Unidos e mais 60 países emitiram um comunicado conjunto neste domingo, 15, pedindo que cidadãos afegãos e estrangeiros tenham permissão para deixar o Afeganistão se assim desejarem. A elaboração do documento ocorre após o grupo radical islâmico Taleban reassumir o controle do país, consequência de uma rápida ofensiva que começou no início da última semana.

O Brasil não está entre as nações signatárias. A lista inclui, entre outros países, França, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Canadá, Japão, Coreia do Sul e Catar. Entre os governos sul-americanos, Chile, Colômbia, Paraguai e Guiana assinam o documento.

“Devido à deterioração da situação de segurança, nós apoiamos, estamos trabalhando para garantir e pedimos que todas as partes respeitem e facilitem a saída segura e ordenada de estrangeiros e afegãos que desejam deixar o país”, diz o texto divulgado pelo Departamento de Estado americano.

O documento solicita que estradas, aeroportos e postos de fronteiras permaneçam abertos. “O povo afegão merece viver com segurança, proteção e dignidade. Nós, da comunidade internacional, estamos prontos para ajudá-los”, conclui.

Nesta segunda-feira, 16, um dos porta-vozes do Taleban disse à Reuters que ainda é cedo para afirmar como o grupo vai governar o Afeganistão. “Nós queremos que todas as forças estrangeiras deixem o país antes de começarmos a reestruturar a governança.”

Ao longo deste domingo, governos estrangeiros realizaram operações de emergência para retirar militares, civis e diplomatas do país. Os Estados Unidos enviaram 6 mil soldados para garantir e acelerar a saída ordenada de americanos.

Temendo que o Taleban reimponha um regime brutal, afegãos e estrangeiros correram para sacar economias e tentar deixar o Afeganistão. Imagens publicadas em redes sociais mostram cenas de caos no Aeroporto Internacional de Cabul:

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

Voos comerciais foram suspensos e grandes companhias aéreas, entre elas a Emirates e a United Airlines, anunciaram que, por enquanto, vão evitar o espaço aéreo afegão. /REUTERS