Coreias se reúnem pela terceira vez para discutir sobre Olimpíada de Inverno

SEUL - A Coreia do Norte e a Coreia do Sul reuniram-se nesta quarta-feira, 17, pela terceira vez em menos de dez dias para discutir a participação de Pyongyang nos Jogos Olímpicos de Inverno, que começam no dia 9 de fevereiro no distrito sul-coreano de Pyeongchang. Na última segunda-feira, 15, os países se reuniram mais uma vez para falar sobre o envio de artistas norte-coreanos ao evento.

A reunião ocorreu em Peace House, na fronteira sul da aldeia de Panmunjom, no centro da zona militarizada que divide os dois países, informou à EFE um porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

No primeiro encontro, em 9 de janeiro, os países concordaram em enviar uma delegação norte-coreana para o evento olímpico e convocar futuras reuniões militares para evitar novas tensões.

As conversas "serão levadas de maneira sossegada, baseadas em respeito e entendimento mútuo", disse o vice-ministro sul-coreano Chun Hae-sung antes da reunião desta quarta-feira. No encontro, foi falado sobre quantos atletas participarão da Olimpíada e outros assuntos de logística, momento que Seul considera como "Jogos de Paz".

Seul propõe uma equipe comum de jogadoras de hockey sobre gelo e aparições conjuntas nas cerimônias de abertura e encerramento.

As conclusões desses encontros estarão na agenda de reunião das duas Coreias com o Comitê Olímpico Internacional (COI) no próximo sábado, em Lausanne, na Suíça. O COI deverá aprovar a participação dos atletas norte-coreanos que não se classificaram ou que deixaram passar a data limite para inscrição.

Reencontro de famílias. O regime norte-coreano ainda não respondeu ao pedido do Sul de realizar um encontro entre as famílias separadas pela guerra que ambos os países enfrentaram entre 1950 e 1953, que terminou com um cessar-fogo em vez de um tratado de paz.

Nesse sentido, o vice-ministro sul-coreano havia dito na véspera dessa reunião que, dada a aproximação dos jogos, é muito provável que as conversas se mantivessem apenas no evento desportivo. /AFP e EFE