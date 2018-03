Presidente do Peru renuncia antes de sofrer impeachment por elo com Odebrecht

LIMA - O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), renunciou ao cargo nesta quarta-feira, 21, menos de 24 horas antes da votação no Congresso que poderia afastá-lo definitivamente do cargo por “incapacidade moral”.

Depois de entregar sua carta de demissão ao Legislativo, o presidente peruano deixou o Palácio de Governo de Lima, onde momentos antes havia se despedido de funcionários e trabalhadores, vários dos quais choraram depois da confirmação da sua renúncia.

Em pronunciamento gravado exibido pela emissora estatal do país, Kuczynski disse que sempre trabalhou de forma honesta apesar de a oposição tentar retratá-lo como uma pessoa corrupta. Ele também disse que o país terá uma transição de poder ordeira e constitucional.

"Diante desta difícil situação que se criou (...) acredito que o melhor para o país é que eu renuncie à presidência da República", disse PPK, acompanhado pelo membros de seu gabinete ministerial.

Sem apoio

A situação do presidente peruano se tornou insustentável depois que na terça-feira o partido de oposição Força Popular, liderado pela ex-candidata presidencial Keiko Fujimori, divulgou uma série de vídeos no qual o irmão dela, Kenji Fujimori, e alguns congressistas ligados a ele oferecem a realização de obras públicas ao também parlamentar Moisés Mamani em troca do voto contra o impeachment de Kuczynski.

Com a renúncia de Kuczynski, que assumiu a presidência em 28 de julho de 2016, o primeiro vice-presidente do país, Martín Vizcarra, que também é embaixador no Canadá, deverá assumir a liderança do país.

Nesta quinta, Salvador Heresi, dirigente do partido governista, e outros aliados de PPK, mesmo os que deixaram o partido governista e são independentes, pediram a renúncia do presidente e afirmaram que votariam a favor de seu impeachment caso ele não deixasse o poder. Ministros do governo também pediram a saída do presidente.

Seriam necessários 87 votos de 130 para a aprovação na quinta-feira do impeachment de PPK. Pelas contas de políticos peruanos, pelo menos 90 deputados já tinham se mostrado favoráveis à destituição do presidente. / AFP, AP e REUTERS