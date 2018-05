Transeunte mata homem que abriu fogo em um restaurante nos EUA

WASHINGTON - Um traseunte matou a tiros um outro homem que abriu fogo em um restaurante na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 24. De acordo com informações das autoridades locais, duas pessoas foram atingidas.

O capitão Bo Mathews, do Departamento de Polícia da cidade, afirmou que o homem armado entrou no restaurante e abriu fogo por volta das 18h (hora local). Durante a fuga, um transeunte, que também estava armado, o deteve e o matou a tiros.

As duas pessoas feridas no restaurante foram levadas para um hospital, uma delas está em estado grave. Uma terceira pessoa fraturou o braço quando fugiu do restaurante após o início do tiroteio. /EFE

